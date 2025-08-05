Tadic'e büyük şok! Tarihi anlaşmadan vazgeçtiler

Sırbistan’ın köklü kulüplerinden Kızılyıldız, bonservisi elinde olan Dusan Tadic’i kadrosuna katmak için devreye girmişti.

Kulübün genel müdürü Zvezdan Terzic, Tadic’e sadece futbolculuk değil, kariyer sonrası için de bir plan sunduklarını açıklamıştı.

KIZILYILDIZ TARİHİ ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ

“Teklifimizi duyunca şaşırdı. Eğer kabul etseydi Sırp futbol tarihinin en çok kazanan oyuncusu olacaktı” diyen Terzic, üç yıllık kontratın yanı sıra teknik direktörlük yolunda da özel bir kariyer planı önerdiklerini belirtmişti.Ancak sürpriz bir gelişmeyle bu tarihi teklif geri çekildi. Mozzart Sport’un haberine göre Kızılyıldız yönetimi, transfer sürecinden tamamen çekilme kararı aldı.

Dusan Tadic, Fenerbahçe formasıyla geçirdiği iki sezonda toplam 109 resmi maça çıkarken, 29 gol ve 35 asist gibi etkileyici bir performans ortaya koydu. Ancak sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulüpten ayrılan Sırp yıldız henüz kendine yeni bir kulüp bulamadı.