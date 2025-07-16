Tadic'e Süper Lig'den sürpriz teklif: 1 sene oyna, teknik direktör ol

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tadic'e Süper Lig'den sürpriz teklif: 1 sene oyna, teknik direktör ol

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'e Süper Lig'den 3 teklif yapıldığı, bir takımın teknik direktörlük de önerdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'deki sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan ve La Liga devi Atletico Madrid'le sözleşme imzalamak üzere olan Dusan Tadic için Türkiye'den de teklifler yapıldığı öğrenildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Dusan Tadic'e, Kızılyıldız yıllık 4.5 milyon euro teklif etti. Al Ittihad 7.5 milyon euro teklif etti. Atletico Madrid ve Girona da oyuncu ile görüşüyor. Süper Lig'den 3 takımdan resmi teklif aldı. Bir takım bir sene oyna sonra teknik direktörümüz ol dedi. Fenerbahçe'de oynamış bir oyuncu olarak kalmak istediği için 3 teklifi de reddetti" dedi.

36 yaşındaki Sırp yıldız geçen sezon sarı lacivertli formayla çıktığı 53 maçta 13 gol, 18 asist üretmişti.

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