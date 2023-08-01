Tadic'in ustalığı Batshuayi'nin klası. F.Bahçe Zimbru'ya gol yağdırdı

Mirza Şeker, Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Zimbru'yu 4-0 yendiği maçı yazdı...

Tadic'in ustalığı Batshuayi'nin klası. F.Bahçe Zimbru'ya gol yağdırdı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Zimbru maçının rövanşına Kadıköy’de almış olduğu 5-0’lık rahat galibiyetle çıktı.
Zaten koyduğu baskıyla da bu maçta da bir fark olacağının sinyallerini verdi.
Maça iyi başlayan birçok oyuncu vardı ama Joshua King özgüvenli oyunuyla öne çıkan isimlerden biri oldu.
Zimbru sahasına oyunu hapseden Kanarya, önde baskısıyla rakip kalede bol pozisyon üreterek gol aradı.
Fenerbahçe kalite farkını fazlasıyla ortaya koydu zaten.
Ancak maçın başında 4 5 net fırsat cesurca harcandı.

CRESPO DEVAM EDEMEDİ
Maçın başlangıcından beri bekleneni veremeyen Miguel Crespo, oyuna devam edemedi.
Kendisini birkaç dakika denemesine rağmen başarılı olamayan Crespo, 32’de yerini Mert Hakan Yandaş’a bıraktı.
Zimbru gibi kendinden kat ve kat düşük kalitede bir takıma ilk yarıda gol atılması gerekirdi diye düşünüyorum.
Akıllarda soru işareti bıraktılar desem yanlış olmaz sanırım.
Çünkü Fenerbahçe Zimbru’ya şut dahi çektirmedi ve topla oynama oranında yüzde 85 gibi ezici bir üstünlük kurdu.
Bunu ilk maçtaki skorun rahatlığına veriyorum.

TADIC AÇILIŞI YAPTI
Fenerbahçe, ikinci yarıya golle başladı. Sırp oyuncu Tadic, Fenerbahçe'deki hesabı açtı.
Yaşanan karambolde topu önünde bulan Tadic, 48. dakikada takımını öne geçirdi.
Bu gol bile çok geç geldi.

İKİNCİ GOL BATS'TAN
Temsilcimiz, Zimbru karşısında Batshuayi ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıdaki bitiricilik sorununu aşan sarı-lacivertliler, 57'de durumu 2-0 yaptı.

FENERBAHÇELİ OYUNCULAR SESİMİZİ DUYDU!
İlk yarıda Fenerbahçe'nin gol sorununa değindik, cevap niteliğinde bir oyunla fark 3 oldu.
Sahnede yeniden Batshuayi vardı. Osayi-Samuel'in asistinde golü atan Batshuayi, klasını konuşturdu ve 59'da kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü yazdı.

YOK BÖYLE BİR GOL
Fenerbahçe farkı açtıkça açtı. İlk yarıdaki golsüz oyundan eser bırakmadı.
Maçın yıldızlarından İsmail Yüksek, tek kelimeyle 'olağanüstü' bir gol attı.
Ceza sahası dışından 90'a öyle bir şut çekti ki...
Rakip kaleci sadece kameralara poz verdi.

GÜLE OYNAYA BİR ÜST TURA
Sarı-lacivertliler, toplamda 9-0'lık bir skorla turu geçmeyi başardı. Sürpriz olmadı zaten bu sonuç.
Herkes Tadic'i merak ediyordu. Doğal olarak Fenerbahçe taraftarı. Gayet güzel bir oyun sergiledi. Aynı şekilde Batshuayi de öyle. Gollerini atarak 'ben buradayım' mesajını verdi.
Adım adım gruplara doğru ilerliyor temsilcilerimiz.

Fenerbahçe ve diğer üç temsilcimize (Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor) başarılar diliyorum.
Umarım tüm takımlarımız gruplara kalmayı başarır.

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