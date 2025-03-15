Tadic’in yeni takımı ortaya çıktı: Canlı yayında açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Tadic’in yeni takımı ortaya çıktı: Canlı yayında açıklandı

Fenerbahçe’de son haftaların formsuz oyuncularından Tadic’in geleceği belirsizliğini koruyor. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki sezon oynayacağı takım ortaya çıktı. Tadic’in yeni takımı canlı yayında açıklandı.

Süper Lig'de bu sezon asist krallığında Dries Mertens ile zirveyi paylaşan Dusan Tadic, Rangers maçında eleştiri oklarının hedefi oldu.

İskoç ekibine karşı sonradan oyuna giren ve seri penaltı atışlarında bir penaltıyı kaçıran Tadic için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRT Spor canlı yayınında Barış Yurduseven, Tadic'in Ajax ile anlaştığını ve gelecek sezon Hollanda ekibinin formasını giyeceğini ifade etti.

36 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla 98 maça çıktı. Tadic bu karşılaşmalarda 27 gol ve 31 asistlik skor katkısı sağladı.

Son Haberler
Mersin’de KADES bilgilendirmesi
Mersin’de KADES bilgilendirmesi
Fenerbahçe 4 eksikle Samsunspor’a karşı oynayacak
Fenerbahçe 4 eksikle Samsunspor’a karşı oynayacak
MİT tırlarının durdurulmasında önemli rol alan FETÖ üyesi yakalandı! ByLock kullanıcı listesinde adı geçiyordu...
MİT tırlarının durdurulmasında önemli rol alan FETÖ üyesi yakalandı! ByLock kullanıcı listesinde adı geçiyordu...
Savcılık harekete geçti! Ferdi Tayfur'un damadına şok suçlama
Savcılık harekete geçti! Ferdi Tayfur'un damadına şok suçlama
Tadic’in yeni takımı ortaya çıktı: Canlı yayında açıklandı
Tadic’in yeni takımı ortaya çıktı: Canlı yayında açıklandı