Tadic'ten İsmail Kartal'a özel istek. Tecrübeli teknik adamın cevabı belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi ve gösterdiği performansla alkışları alan Dusan Tadic'in Teknik Direktör İsmail Kartal'dan rotasyon oyuncusu olmak istemediğini ve yüksek tempoya alışkın olduğunu dile getirdi. Kartal ise Tadic'in bu isteğini yanıtsız bırakmadı.

Tadic'ten İsmail Kartal'a özel istek. Tecrübeli teknik adamın cevabı belli oldu

Fenerbahçe'de takıma Dzeko ile liderlik eden yeni transfer Dusan Tadic, teknik direktör İsmail Kartal'a özel talepte bulunarak rotasyona girmedi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Sırp yıldız, haftada 3 maç oynamaya alışkın olduğunu belirterek, 90 dakika sahada kalmak istediğini Kartal'a söyledi.

Haberin detayında ise İsmail Kartal'ın yaptığı toplantıda söz alan Tadic, "Ben haftada 3 maç oynamaya alışığım, sizin için de sorun yoksa rotasyona girmeyeyim. Bütün maçlarda 90 dakika sahada kalmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Tadic'in bu talebi sonrası İsmail Kartal, Sırp yıldızı her maç ilk 11'de sahaya sürdü.

Takıma saha içinde liderlik eden Tadic, kısa sürede taraftarın da sevgilisi oldu.

Tadic, 6 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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