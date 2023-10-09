Tadını iyotlu rüzgardan alıyor dünyada sadece Türkiye'de yetişiyor. Japonlar hepsini alıyor suşinin içine katıyor.

Dünyada sadece Gökova ovasında yetişen sarı susam hasadı devam ediyor. Geçen yıl kilosu 45 liradan satılan sarı susamı tüccarlar bu sene 95 TL'den alıyor. Japonların suşinin içine kattığı susam tadını iyotlu rüzgardan alıyor.

KAYNAK: İHA
Tadını iyotlu rüzgardan alıyor dünyada sadece Türkiye'de yetişiyor. Japonlar hepsini alıyor suşinin içine katıyor.

İHA'nın haberine göre, Muğla’nın Ula ilçesi Gökova ovası havzasında yıllardır geleneksel yöntemlerle yetiştirilen organik susam hasadı başladı. Japonlar tarafından büyük ilgi gören ve geleneksel yemekleri suşi yapımında kullanılan sarı susam, bir taraftan küresel iklim değişikliği, diğer taraftan tarlada çalıştıracak işçi sıkıntısı nedeniyle susam ekim alanları yerini insan iş gücünün daha az olduğu ürünler mısır ve buğdaya bırakıyor.

Havası ve toprağı nedeniyle Türkiye’de sadece Gökova havzasında yetişen altın sarısı susam, Haziran ayında ekimi yapılıyor. Eylül ayında ürünlerin elle sökülmesi ve kümelemesi yapılıyor. Kümelenen sarı susam 21-24 gün arasında tarlada kurumaya bırakılıyor. Tamamen kuruyan susamlar geleneksel yöntemler ile elle çırpılarak yuvalarından çıkarılarak önce büyük elekte, sonra daha ince ve sık elekte elenerek tamamen insan gücü ile toplanıyor.

TADI İYOTLU RÜZGARDAN

Gübre kullanılmadan organik olarak yetiştirilen sarı susam, yağ oranı ve aroması ile dikkat çekerken, ürün hasadına kadar sulama yapılmıyor. Gökova Körfezi’nin iyotlu rüzgarının ayrı bir tat oluşturduğu altın sarısı Gökova susamı geçen yıl kilosu 45-50 liradan satılırken, bu yıl tüccar 95 liradan almaya başladı. Perakende yapılan satışlarda ise kilo fiyatı 120 liraya kadar çıkıyor.

Gökova havzasında üretilen sarı susamın en büyük taliplisi Japonlar. Japonlar İzmir’deki tüccarlardan aldıkları sarı susamı kendi ülkeleri ve Amerika’da geleneksel yemekleri olan suşide kullanıyor. Japonlar sarı susamı suşi dışında diğer yemeklerde de tatlandırıcı ve süs olarak da sunuyor.

İŞÇİ BULAMIYORLAR

Bu yıl 1,5 ton sarı susam rekoltesi beklediğini belirten üretici Günay Kurt, en büyük sıkıntılarının işçi olduğunu söyledi. Tarlada susam sökümü için Gökova’ya 100 kilometre uzaklıktaki Köyceğiz’in kırsal mahallelerinden işçi getirdiklerini belirten Kurt, Gökova Körfezi’nin esintisinin önemli olduğunu belirtti.

Kurt “Hava şartları ve Gökova’nın bu meltemi estiği sürece bu denizin kıyısındaki susam değerlidir. Hava şartları nedeniyle sarı susam diye geçer bu. Yağ oranı çok yüksektir. Genellikle dışarı gidiyor. Yağ oranı nedeniyle ilaç sanayiinde kullanılıyor. Yurt dışında Japonlar alıyor. Fiyat konusu geçen sene kilo 45-50 liraydı. Bu sene kilo fiyatı 95 liradan açıldı. Biz susamın değerine göre 120 lira bekliyoruz. İşçi bulamıyoruz. İşçi bulamayınca ekmiyorlar. Tarlaya mısır, buğday gibi masrafı ve işçiliği az olan ürün ekiyorlar” dedi.

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