Taekwondo’da madalya yağmuru: 8 madalya ile finallerdeyiz

ŞERİF AKARÇEŞME / AYDIN - YENİÇAĞ

Aydınlı sporcular, turnuvayı 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayarak erkekler takım genel klasmanında finallere katılma hakkı kazandı.

Aydın Bölgesi Erkek takımı genel klasmanda 3. olarak finallere takım halinde yükselirken, kız takımı ise 5. sırada yer aldı. Kız takımından şampiyon olan Elifsu ŞANA finallere katılmaya hak kazandı.

TURNUVADA MADALYA KAZANAN SPORCULAR:

Alperen YILDIRIM – 33 kg Yıldız Erkekler

Elifsu ŞANA – 44 kg Yıldız Bayanlar

Kaan TÜRKMEN – 65 kg Yıldız Erkekler

Adanur YILDIZ – 51 kg Yıldız Bayanlar

Emre ÖZKAYALI – 49 kg Yıldız Erkekler

Altan Aydın GÜMÜŞOĞLU – 53 kg Yıldız Erkekler

Emir ÇİMEN – 37 kg Yıldız Erkekler

Bu önemli başarıyla birlikte Aydın ili Anadolu Yıldızlar Ligi tarihinde finallere katılma hakkı elde eden iller arasında yer aldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, “Milli sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.