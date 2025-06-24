Taekwondo’da madalya yağmuru: 8 madalya ile finallerdeyiz

ŞERİF AKARÇEŞME / AYDIN - YENİÇAĞ
Aydınlı sporcular, turnuvayı 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayarak erkekler takım genel klasmanında finallere katılma hakkı kazandı.
Aydın Bölgesi Erkek takımı genel klasmanda 3. olarak finallere takım halinde yükselirken, kız takımı ise 5. sırada yer aldı. Kız takımından şampiyon olan Elifsu ŞANA finallere katılmaya hak kazandı.
TURNUVADA MADALYA KAZANAN SPORCULAR:
Alperen YILDIRIM – 33 kg Yıldız Erkekler
Elifsu ŞANA – 44 kg Yıldız Bayanlar
Kaan TÜRKMEN – 65 kg Yıldız Erkekler
Adanur YILDIZ – 51 kg Yıldız Bayanlar
Emre ÖZKAYALI – 49 kg Yıldız Erkekler
Altan Aydın GÜMÜŞOĞLU – 53 kg Yıldız Erkekler
Emir ÇİMEN – 37 kg Yıldız Erkekler
Bu önemli başarıyla birlikte Aydın ili Anadolu Yıldızlar Ligi tarihinde finallere katılma hakkı elde eden iller arasında yer aldı.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, “Milli sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.