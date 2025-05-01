TAG Otoyolda dehşet! Demir yığınına döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana’da TAG Otoyolu’nda bir sürücü önce cipe, daha sonrada muz yüklü TIR’a çarptı. Zincirleme kazada TIR’ın dorsesinde yangın çıktı. Araç içerisinde 2 kişinin sıkıştığı kazada korku dolu anlar yaşandı.

Kaza, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa E. yönetimindeki 01 VY 001 plakalı otomobil, iddiaya göre önce Abdulkadir C. yönetimindeki 06 CYY 572 plakalı cipe, ardından da Latif S.'nin kullandığı 27 R 4014 plakalı muz yüklü TIR'a çarptı.

Zincirleme kazada TIR'ın dorsesinin altında sıkışan otomobil, yanmaya başladı. Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücüler ve çevredekiler, yanmaya başlayan otomobildeki Mustafa E. ve yanındaki Hatice Ç.'yi araçtan hafif yaralı olarak çıkardı. Alevler hızla otomobil ve muz yüklü dorseyi sararken, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Mustafa E. ve Hatice Ç., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobil ve TIR'ın dorsesini saran yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak demir yığınına dönerken, TIR'ın dorsesi de kullanılmaz hale geldi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

TAG Otoyolda dehşet! Demir yığınına döndü

TAG Otoyolda dehşet! Demir yığınına döndü

TAG Otoyolda dehşet! Demir yığınına döndü

TAG Otoyolda dehşet! Demir yığınına döndü

TAG Otoyolda dehşet! Demir yığınına döndü

TAG Otoyolda dehşet! Demir yığınına döndü

TAG Otoyolda dehşet! Demir yığınına döndü

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