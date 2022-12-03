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TAG otoyolunda feci trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 03:54
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TAG otoyolunda feci trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

TAG otoyolunda feci trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Gaziantep batı gişeleri ile kuzey gişeleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, Adana istikametinden Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan 03 ABR 672 plakalı Toyota marka otomobil, önünde seyir halinde olan Orhan Sarı idaresindeki 33 AAL 728 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, kazayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ, 2'Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri feci kaza sırasında araçta bulunan 7 kişiden 2'sinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan 5 kişiden 2'sinin durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ FECİ KAZA ANLARINI ANLATTI

Feci kaza anları anlatan tır şoförü Orhan Sarı, "Ben yolda seyir halindeyken yoğun trafik vardı. Biraz yavaşladım. Sonrasında da büyük bir gürültü duydum. Aşağıya inip baktığımda ortalık savaş alanı gibiydi. Sonrası ise çok kötüydü. İki kişi araçta ölmüştü. Araçta toplam 7 kişi vardı" dedi.

TAG OTOYOLUNDA TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Öte yandan feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken TAG otoyolu Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanmaya çalışılıyor. (İHA)

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