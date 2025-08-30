TAG Otoyolu’nda korku dolu anlar! Alevler her şeyi yuttu: 31 yolcusu vardı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA

Gaziantep’te TAG Otoyolu’nda seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücünün aracı yol kenarına çekmesiyle durduruldu. Otobüste bulunan 31 yolcu hızla tahliye edildi. Otobüs tamamen yanarak hurdaya döndü.

Olay, dün gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 15'inci kilometresinde meydana geldi. E.B. (58) yönetimindeki 50 DK 519 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekip durdu.

Otobüsteki 31 yolcu tahliye edildi. Alevler kısa sürede otobüsü sararken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otobüsün, tamamen yanıp hurdaya döndüğü belirtildi. Nevşehir'den Şanlıurfa'ya giden ve olaydan dolayı panik yaşayan yolcular, bölgeye gelen başka araçla yola devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

gaziantepte-seyir-halindeki-yolcu-otobu-888049-263889.jpg

gaziantepte-seyir-halindeki-yolcu-otobu-888050-263889.jpg

gaziantepte-seyir-halindeki-yolcu-otobu-888051-263889.jpg

