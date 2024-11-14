Tağşiş listesine 4 firma daha eklendi: Domuz ve geyik eti, hatta kalp kattılar yetmedi!

Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlayarak taklit ve tağşiş tespit edilen ürünleri ve markaları tek tek ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığı ile oynayarak köfteye domuz eti koyanlar, sucuğa, kıymaya at ve geyik eti karıştıranlar, çiğ adanaya kalp ekleyenlerle uzayıp giderken listeye yenilerini eklenmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesine bugün 4 firma daha eklendi.

13 Kasım tarihli yeni listede vatandaşı kandıran 4 farklı marka ve ürün yer aldı.

KIYMA VE SUCUKTA KANATLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Dana/kuzu kıymada kanatlı eti tespit edilirken, ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.

İşte bakanlığın listesine eklenen son firma ve ürünler:

KANATLI ETİ TESPİTİ NE DEMEK?

Kanatlı eti tespiti, Et tür tayini, et ürünlerinde hangi hayvanlara ait etlerin kullanıldığını belirlemek amacıyla yapılır. Kanatlı eti (tavuk, hindi, ördek) anlamına geliyor.