Taha Akgül uluslararası komisyona seçildi

Kaynak: İHA
Taha Akgül uluslararası komisyona seçildi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül uluslararası görev aldı. Akgül, Dünya Güreş Birliği Teknik Komisyonu’na seçildi.

Bir dizi toplantı gerçekleştirmek üzere Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e giden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, UWW Başkanı Nenad Laloviç, Avrupa Güreş Birliği Başkanı Karl-Martin Dittmann ve Azerbaycan Federasyon Başkanı Namiq Aliyev ile bir araya geldi. Akgül, UWW Teknik Komisyonu'na girdi.

Toplantıya dair görüşlerini paylaşan Başkan Akgül, "Buraya seçilmek, Türk güreşi ve bizler adına büyük bir önem taşıyor. Ülkemizi uluslararası alanda da temsil etme imkanı bulacağız. Bu süreçte bizlere destek veren başta UWW Başkanı Nenad Laloviç’e, Başkan Vekili Rodica Maria Yahşi’ye ve Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yahşi’ye teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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