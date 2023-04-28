Taha Akyol'dan Bekir Bozdağ'a: AKP seçmeni içinde şampanya patlatanlar az değil

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 14 Mayıs'taki seçimlerin "Şampanya patlatanlarla temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler" arasında olacağını ifade etmişti. Bozdağ'ın tepki çeken sözlerine Taha Akyol'dan yanıt geldi.

Taha Akyol'dan Bekir Bozdağ'a: AKP seçmeni içinde şampanya patlatanlar az değil

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, bugünkü yazısında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçimlerin "Şampanya patlatanlarla temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler" arasında olacağına yönelik sözlerini değerlendirdi.

Akyol, Bozdağ'ın bu açıklamasına yönelik "Muhalefetteki milyonlarca vatandaşın inancına saldırı olduğu gibi AK Parti seçmeni içinde şampanya patlatanlar az değildir" dedi. Bozdağ'ın adaletin tahribatına tek kelime etmediğine dikkat çeken Taha Akyol, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçimlerin 'şampanya patlatanlarla temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler' arasında olacağını söylemiş! Muhalefetteki milyonlarca vatandaşın inancına saldırı olduğu gibi AK Parti seçmeni içinde şampanya patlatanlar az değildir.

Çirkin bir kutuplaştırma fakat sürpriz değil.

Adalet Bakanı, ülkemizde adaleti tahrip eden en önemli meselelerden biri olan 'hakimlere coğrafi teminat' yokluğunu ağzına alabilir mi?! Ülkemizin hukuk devleti sıralamasında kendisinin de büyük katkılarıyla 111. sıraya düştüğünü söyleyebilir mi?!

Böyle sözler ekonomide de hukukta da nelerin üstünü örtüyor, görüyorsunuz.

Dünyadaki iktisadi payımız 1980 seviyesine düştü; bu yüzden.

Halbuki gelişmiş ülke olmanın tek yolu sorunlara çözüm arayışında ilim zihniyeti, değerler sahasında özgürlük ve bir arada yaşama kültürüdür."

BEKİR BOZDAĞ'IN AÇIKLAMASI

"Şanlıurfa Eşraf Buluşması"nda önceki gün konuşan Bekir Bozdağ, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

"14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim. Ya Kandil sevinecek ya Şanlıurfa'nın asil insanları sevinecek."

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