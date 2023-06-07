Taha Duymaz'ın annesi de sosyal medyaya girdi. Fenomen oğlu depremde hayatını kaybetmişti

Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla tanınan genç fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili derinden etkileyen depremde hayatını kaybetmişti. Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın cansız bedenine depremin 12. gününde ulaşılmıştı. Ünlü fenomenin annesi Meryem Duymaz da oğlunun ölümüyle yıkılmıştı. Toparlanmaya çalışan acılı anne Meryem Duymaz "Para kazanmamız gerekiyor" diyerek sosyal medya hesabı açtı.

Taha Duymaz'ın annesi de sosyal medyaya girdi. Fenomen oğlu depremde hayatını kaybetmişti

Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan, beş metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri, sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Taha Duymaz ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybetmişti.

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Depremin 12. gününde cansız bedeline ulaşılan Taha Duymaz'ın acı haberiyle tüm ailesi derinden sarsılmıştı. 19 yaşındaki genç fenomenin ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğmuştu.

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Taha Duymaz'ın ölümünün üzerinden yaklaşık 4 ay geçti. Zor günleri
yavaş yavaş geride bırakan acılı anne Meryem Duymaz, oğlunun ölümünün ardından toparlanmaya başladı.

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''HER ŞEYE RAĞMEN...''

Meryem Duymaz da, tıpkı oğlu Taha gibi yemek videoları çekip yayınlamaya başladı. Zahter ve tandır ekmeği siparişleri de almaya başlayan Meryem Duymaz; "Merhaba arkadaşlar. Her şeye rağmen yaşamın devam edebilmesi için çalışıp para kazanmamız gerekiyor. Rabbim helal para versin herkese. Bu arada kimler tandır ekmeği seviyor canlarım" notu ile aldığı yeni kararı duyurdu.

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