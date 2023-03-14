Taha Duymaz'ın bilgisayarından çıkan not ağlattı. Sosyal medya fenomeninin cansız bedeni günler sonra enkazdan çıkarılmıştı

Çektiği yemek videoları ile sosyal medyada fenomen olan Taha Duymaz, ziyaret için geldiği Hatay’da depreme yakalandı.

Sosyal medya fenomenlerinin sık sık çağrı yaptığı Duymaz’ın cansız bedeni bir binanın enkazından günler sonra çıkarıldı. Sosyal medyada hakkında linç kampanyası yapılan Duymaz’ın bilgisayarındaki videoyu ablası Semiha Duymaz sosyal medyadan paylaştı.

Semiha Duymaz Taha’nın oğlu ile oynadığı bir videoyu paylaşırken görüntü üzerine “Bu ben köydeyken. Annemgilde. ‘Taha çok acıktım’ dedim. ‘Abla yufka aldım. Börek mi yapayım sana baklava mı?’ dedi. Son yaptığı ve son yediğim yemeğimiz oldu. Allah’ım senden razı olsun iyi kalpli kardeşim. Huzurla uyu. Bu dünyada rahat edemedin orada rahat uyu iyi kalpli kardeşim. Her şeyim.” notunu düştü.

Abla Duymaz, kardeşinin bilgisayarından çıkan notu da paylaştı.