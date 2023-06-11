Taha ne demek? Taha isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Taha son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerdendir. Peki, Taha ne demek? Taha isminin anlamı nedir?

Taha ne demek? Taha isminin anlamı nedir?

Taha adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Taha isminin anlamını araştırıyor. Peki, Taha ne demek? Taha isminin anlamı nedir?

TAHA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Taha ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Kur´an-ı Kerim’in yirminci suresinin adı.

- Duvara açılmış kapaksız, küçük dolap.

TAHA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Taha ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Taha ismini koymak caizdir.

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