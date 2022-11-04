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Tahil ambarı olarak bilinen AKP'nin kalesinde ekmeğe zam

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 07:11
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Tahil ambarı olarak bilinen AKP'nin kalesinde ekmeğe zam

Tahil ambarı olarak bilinen AKP'nin kalesinde ekmeğe zam
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Milli Gazete'nin haberine göre, Konya'da 200 gram ekmeğin fiyatı 3.5 liradan 4 liraya yükseldi. AKP'nin kalelerinden Konya'da 2022 yılı içerisinde ekmeğe yüzde 100 zam yapıldı. 

Konya’da 2022 yılı içerisinde ekmeğe yüzde 100 zam yapıldığını söyleyen İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, şunları söyledi:

"Şehrimizde ekmek fiyatları 3,5 liradan 4 liraya yükseldi. Son 1 yılda sadece ekmeğe yapılan zam yüzde 100'ü buldu. Artan maliyetler fırıncı esnafımızı da zor durumda bırakıyor. Bu sebeple maliyetlerin derhal düşürülmesi gerekiyor. Her gün üst üste gelen zamlar vatandaşlarımızı da canından bezdirdi."

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş,"Gıda fiyatlarındaki fahiş artıştan sonra vatandaşlarımız çoğunlukla ekmek tüketimini artırmak durumunda kaldı. 4 kişilik bir ailenin günde 8 ekmek yediğini düşünürsek sadece ayda yaklaşık bin lira ekmeğe verecek. Saray iktidarı ülkemizi sefalete sürükledi. Yazık oluyor milletimize." diye konuştu.

 

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Hasan
4.11.2022 07:16
AKP NEDEN REZİLLİK YAPIYOR ANLAMADIM...YAHU GETİRİN SU SANDIĞI HALKIN ÖNÜNE... BABANIZIN MALI DEĞİL TÜRKİYE...  
 
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﻿Tahil ambarı olarak bilinen AKP'nin kalesinde ekmeğe zam
﻿Tahil ambarı olarak bilinen AKP'nin kalesinde ekmeğe zam
﻿Tahil ambarı olarak bilinen AKP'nin kalesinde ekmeğe zam
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