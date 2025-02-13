Tahıl krizi büyüyor!

IGC'nin ocak tarihli raporuna göre, neredeyse tamamen mısır için yapılan ayarlamalar nedeniyle, 2024/25 dünya tahıl (buğday ve iri taneli tahıllar) üretiminin, aralık raporuna göre 7 milyon ton, 2023-2024 dönemine göre ise 4 milyon ton azalışla 2 milyar 305 milyon tona gerilemesi bekleniyor.

Küresel tüketimin daha yüksek bir endüstriyel (etanol) ve gıda kullanımı nedeniyle 2 milyar 335 milyon tona çıkacağı öngörülürken, dönem sonu stoklarının 30 milyon ton azalışla 573 milyon tona düşeceği tahmin ediliyor.

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Rekor talep ve mütevazı bir arz daralması ortasında, küresel stokların yüzde 5 düşerek son 10 yılın en düşük seviyesi olan 573 milyon tona gerilemesi, 3 yıldır üst üste gelen azalmanın bir sonucu olarak dikkati çekiyor. Tahıl ticaretinin de yıllık bazda yüzde 8 azalarak 420 milyon tona düşmesi ve Çin'in ithalatının yüzde 40 azalması bekleniyor. Bu azalmaların mısır kaynaklı olduğu belirtiliyor. Rapora göre, dünya mısır üretimi Haziran 2024 / Temmuz 2025 döneminde geçen sezona göre 12 milyon ton azalırken, tüketiminin ise 13 milyon ton artacağı tahmin ediliyor.

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Buğdayda ise üretim ve tüketim açısından geçen sezonla hemen hemen paralel bir seyir bekleniyor.