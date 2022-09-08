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  • Putin'den tahıl koridoruna 'güzergah' eleştirisi. Tahıl yoksul ülkeler yerine AB ülkelerine gidiyor

Putin'den tahıl koridoruna 'güzergah' eleştirisi. Tahıl yoksul ülkeler yerine AB ülkelerine gidiyor

Putin tahıl koridorunu eleştirildi, güzergahın değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Putin'e göre tahılın yoksul ülkeler yerine Avrupa Birliği'ne gittiğini ifade etti

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 13:05
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Tahıl yoksul ülkeler yerine AB ülkelerine gidiyor İşte Putin'in tahıl koridorunun güzergahını böyle eleştirdi

Putin'den tahıl koridoruna 'güzergah' eleştirisi. Tahıl yoksul ülkeler yerine AB ülkelerine gidiyor
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Putin'den tahıl koridoruna güzergah eleştirisi geldi. Güzergahın değiştirilmesi gerektiğini belirten Rusya Devlet Başkanı Putin'e göre tahıl yoksul ülkeler yerine Avrupa Birliği'ne gidiyor.
Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatı tam gaz devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den beklenmedik bir açıklamala geldi. Putin, tahılın yoksul ülkeler yerine AB ülkelerine gittiğini belirterek, güzergahın değiştirilmesi eleştirisinde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın Rusya’ya yaptırımlarının tüm dünya için tehlikeli olduğunu belirterek, “Batı, on yıllardır yaptırım politikası yürütüyor. Ancak, tektonik değişiklikler oldu, Asya Pasifik'in rolü küresel ekonomide arttı. Batı hâlâ kendisine uyan düzeni tutmak istiyor. Batılı ülkeler, güvenlik politikası ve ekonomi açısından kısa görüşlü kararlar alıyor Avrupa'da Rusya ile ilişkilerinin kesilmesinden dolayı, üretimin durduğunu görüyoruz “dedi.
Bununla birlikte Putin dolar, euro ve sterline piyasalardaki güveninin azaldığını vurgulayarak, “Gazprom ve Çin, doğalgaz için 50-50 oranında ruble ve yuan ödeme sistemine geçti” dedi.
“Rusya enflasyonunun bu yıl yüzde 12'ye ulaşacağına inanıyorum” diyen Putin, “Gelecek yıl hedeflenen enflasyon düzeylerine ulaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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