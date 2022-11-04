Tahin ne kadar tüketilmeli

Tahin fazla miktarda doymamış yağ içerir. O nedenle yaşanan mide ağrısına iyi gelir ve bağırsak hareketlerini düzenler. Ayrıca tahin, mide ve bağırsakta biriken gazların söktürülmesine yardımcı olmaktadır. Tahin, sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını sağlamakta.

İŞTE TAHİNİN YARARLARI

Beyin fonksiyonları güçlendirmektedir.

Kalp ve damar hastalıkların iyi gelmektedir.

Şişkinliği azaltmaktadır.

Kemik yoğunluğunu arttırarak, kemik erimesini riskini azaltmaktadır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

İltihap söktürücü özelliği vardır.

Astım hastalığına iyi gelmektedir.

TAHİNİN ZARARI VAR MIDIR?

Tahin içinde bulundurduğu doymamış yağ asidine sahip olduğundan aşırı tüketiminde vücutta iltihap oranını artırabilir. O nedenle kas ve kemiklerde iltihaplanmaya sebebiyet verir. Diğer zararı ise aşırı tüketildiğinde kilo alımına sebep olmasıdır. Aşırı tahin tüketimi alejik reaksuyonlara da neden olur