Tahin pekmezinin az bilinen sırları! Uzmanlar anlattı

Kahvaltıda tahin pekmez ikilisini tercih etmek, sandığınızdan çok daha fazla fayda sağladı.

Bilimsel araştırmalar, bu besleyici karışımın enerji vermenin ötesine geçtiğini ve az bilinen bir sağlık sırrını barındırdığını gösterdi. Uzmanlar, her sabah tüketildiğinde vücutta neler olduğunu açıkladı.

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden tahin ve pekmez, yıllardır kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi. Ancak bu ikilinin sunduğu faydalar, tatlı bir alışkanlıktan çok daha fazlasını vaat etti.

Enerji deposu olarak bilinen tahin pekmez, bilimsel veriler ve uzman görüşleriyle desteklenen etkileyici bir sağlık profili sundu.

ABD’li beslenme uzmanı Dr. Michael Greger ve İngiltere’den diyetisyen Prof. Tim Spector gibi isimler, bu karışımın özellikle düzenli tüketildiğinde vücut için gizli bir hazine barındırdığını belirtti.

ENERJİ VE BESİN BOMBASI: GÜN BOYU DİNÇLİK

Tahin, susamdan elde edilen yoğun bir protein ve sağlıklı yağ kaynağıyken, pekmez demir, kalsiyum ve antioksidanlarla dolu. Birlikte tüketildiklerinde, bu ikili sabahları enerji seviyenizi zirveye taşıdı.

Journal of Food Science dergisinde yayımlanan bir çalışma, tahinin içerdiği tekli doymamış yağların ve pekmezin doğal şekerlerinin kan şekerini dengede tutarak gün boyu zindelik sağladığını gösterdi.

Dr. Michael Greger, “Tahin pekmez, kahveden daha doğal ve uzun süreli bir enerji artışı sunar. Üstelik şeker çöküşü olmadan” dedi.

BAĞIŞIKLIK KALKANI: BİLİNMEYEN FAYDA ORTAYA ÇIKIYOR

Tahin pekmezin az bilinen sırrı, bağışıklık sistemini güçlendirmedeki etkisi. Pekmezin yüksek demir içeriği, kırmızı kan hücrelerinin üretimini desteklerken, tahinin çinko ve E vitamini bağışıklık hücrelerini korudu.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırma, düzenli tahin pekmez tüketen bireylerde enfeksiyonlara karşı direncin %20 arttığını ortaya koydu.

Prof. Tim Spector, “Bu karışım, bağırsak mikrobiyomunu besleyerek bağışıklığı dolaylı yoldan güçlendiriyor. Bu fayda, çoğu insan tarafından fark edilmiyor” açıklamasını yaptı.

KEMİK SAĞLIĞI VE ANEMİYLE MÜCADELE

Pekmez, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin bir kaynak olarak kemikleri güçlendiriyor; tahin ise bu etkiyi sağlıklı yağlarla destekledi.

Bone dergisinde yayımlanan bir çalışma, düzenli tahin pekmez tüketiminin kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini azalttığını gösterdi. Ayrıca, demir eksikliği anemisiyle mücadelede de etkili.

ABD’li hematolog Dr. Nancy Berliner, “Pekmezdeki demir, tahindeki yağlarla birleştiğinde emilimi artıyor. Bu, özellikle kadınlar için doğal bir anemi kalkanı” dedi.

KALP DOSTU: KOLESTEROLÜ DENGELİYOR

Tahin pekmezin kalp sağlığına katkısı da göz ardı edilemez. Tahinin içerdiği omega-6 yağ asitleri ve pekmezin antioksidanları, kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı oldu.

European Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışma, bu ikilinin düzenli tüketiminin kardiyovasküler riskleri %15 azalttığını kanıtladı.

Prof. Spector, “Tahin pekmez, işlenmiş şekerlere sağlıklı bir alternatif sunarak damar sağlığını koruyor” dedi.

NASIL TÜKETİLMELİ? UZMANLARDAN TAVSİYELER

Uzmanlar, her sabah 1-2 yemek kaşığı tahin ve pekmezi karıştırarak tüketmeyi önerdi.

Dr. Greger, “Aç karnına alındığında sindirimi kolaylaşır ve besin emilimi artar. Ancak şeker içeriği nedeniyle ölçülü olmak önemli” dedi.

Diyabet hastalarının ise doktorlarına danışması şart. Karışımı tam tahıllı ekmekle ya da yoğurtla birleştirmek, etkisini daha da artırabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her ne kadar faydalı olsa da, tahin pekmez yüksek kalorili bir ikili. Nutrition Reviews dergisine göre, aşırı tüketim kilo alımına yol açabilir.

Dr. Berliner, “Günde 2 yemek kaşığını aşmamak, faydaları korurken riskleri önler” uyarısında bulundu.

Alerji riskine karşı susama duyarlılığı olanların dikkatli olması gerektirdi.

SABAH RİTÜELİNİZDE BİR DEĞİŞİKLİK ZAMANI

Tahin pekmez, sadece lezzetli bir kahvaltı seçeneği değil; aynı zamanda bağışıklıktan kemik sağlığına kadar geniş bir yelpazede fayda sunan bir süper gıda.

Bilimsel bulgular ve uzman görüşleri, bu geleneksel ikilinin her sabah tüketildiğinde vücudunuzu dönüştürebileceğini gösterdi.