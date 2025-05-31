Tahin ve pekmezin bilinmeyen gizli gücü ortaya çıktı

Türk mutfağının asırlık lezzetlerinden tahin ve pekmez, sadece damakları değil, sağlığı da fethediyor.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu doğal karışımın damar sağlığını desteklediğini, kalp hastalıkları riskini azalttığını ve erken yaşlanma belirtilerini hafiflettiğini doğruladı.

Geleneksel bir tatlı atıştırmalıktan çok daha fazlası olan tahin-pekmez ikilisi, modern tıpta bir sağlık deposu olarak öne çıktı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Tahin, susam tohumlarından elde edilen ve omega-3, omega-6 yağ asitleri, E vitamini, kalsiyum, magnezyum ve lignanlar gibi antioksidanlarla dolu bir besin. Pekmez ise demir, potasyum ve polifenoller açısından zengin bir doğal tatlandırıcı. Birlikte tüketildiklerinde, bu iki süper besin adeta bir sağlık sinerjisi oluşturdu.

PubMed’de yayımlanan bir çalışmada, 50 gram tahin tüketen sağlıklı erkeklerde dört saat içinde kan basıncının düştüğü ve damar fonksiyonlarının iyileştiği gözlemlendi.

Araştırma, tahindeki sesamin ve sesamol gibi lignanların, serbest radikallerin damar duvarlarına zarar vermesini engelleyerek damar sertliği ve tıkanıklığını önlemede etkili olduğunu gösterdi.

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İngiltere’deki King’s College London’dan beslenme uzmanı Dr. Sarah Schenker, “Tahin, E vitamini ve çinko içeriğiyle damar sağlığını desteklerken, ciltteki kolajen üretimini artırarak erken yaşlanma belirtilerini azaltıyor” dedi.

Pekmezin antioksidan kapasitesi de dikkat çekiyor. Journal of Agricultural and Food Chemistry’de yayımlanan bir çalışma, özellikle keçiboynuzu pekmezinin antioksidan içeriğinin yeşil çaya yakın olduğunu ortaya koydu.

ABD’deki Oregon State Üniversitesi’nden Prof. Emily Ho, “Pekmezdeki polifenoller, oksidatif stresi azaltarak hücre yaşlanmasını yavaşlatabilir. Ancak hormonal dengeyi destekleyen fitoöstrojenler nedeniyle aşırı tüketimden kaçınılmalı” uyarısında bulundu.

DAMAR SAĞLIĞINA DOĞAL DESTEK

Tahin ve pekmez karışımı, damar sağlığı için adeta bir doğal ilaç. Tahindeki çoklu doymamış yağ asitleri ve lignanlar, kolesterol seviyelerini düşürerek kalp hastalığı ve felç riskini azalttı.

Nutrients dergisindeki bir çalışma, susam tohumlarındaki lignanların damar iç yüzeyindeki iltihaplanmayı azalttığını ve kan dolaşımını iyileştirdiğini kanıtladı. Pekmez ise demir ve magnezyum içeriğiyle kan üretimini destekliyor, kalp ritmini düzenliyor ve damar esnekliğini artırdı.

Uzmanlar, damar yaşlanmasının erken yaşlanmanın en önemli nedenlerinden biri olduğunu vurguladı:

“Damarlar, vücudun tüm dokularını besleyen kanı taşır. Damar sertliği, kireçlenme veya plak oluşumu, biyolojik yaşlanmayı hızlandırır. Tahin ve pekmez gibi antioksidan açısından zengin besinler, damar sağlığını koruyarak bu süreci yavaşlatabilir”

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ERKEN YAŞLANMAYA KARŞI BİR KALKAN

Tahin ve pekmez, erken yaşlanma belirtilerine karşı da güçlü bir savunma sundu. Tahindeki E vitamini, B vitamini, amino asitler ve mineraller, cilt hücrelerinin yenilenmesini destekliyor ve kırışıklıkları azalttı.

Nutrients dergisindeki bir başka çalışma, susam tohumlarının ciltteki kolajen üretimini artırarak elastikiyeti koruduğunu gösterdi. Pekmezdeki polifenoller ise ciltteki oksidatif stresi azaltarak yaşlanma lekelerinin oluşumunu engelledi.

Dr. Sarah Schenker, tahin-pekmez karışımının cilt sağlığı üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı:

“Bu ikili, UV hasarına karşı koruma sağlar ve ciltteki nem kaybını önler. Özellikle keçiboynuzu pekmezi, antioksidan kapasitesiyle cildi genç tutmada etkili”

Ayrıca, tahindeki sesamin ve sesamolin gibi bileşikler, antitrombotik özellikleriyle kan dolaşımını iyileştirerek cilt sağlığını dolaylı yoldan destekledi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER VE UYARILAR

Uzmanlar, tahin ve pekmezin sağlık faydalarından yararlanmak için ölçülü tüketim gerektiğini vurguladı.

Günde 1-2 yemek kaşığı tahin-pekmez karışımı, hem besleyici hem de kalori açısından dengeli bir seçenek. Ancak şeker içeriği yüksek üzüm veya dut pekmezi yerine, daha düşük glisemik indekse sahip keçiboynuzu pekmezi tercih edilmesi önerildi.

Prof. Emily Ho, “Aşırı tüketim, kalori alımını artırabilir ve hormonal dengesizliklere yol açabilir. Alerji riski de göz ardı edilmemeli” dedi.

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TÜRK MUTFAĞININ SAĞLIK SIRRI

Tahin ve pekmez, Türk mutfağının sadece lezzetli bir geleneği değil, aynı zamanda bilimsel olarak desteklenen bir sağlık hazinesi.

Damar sağlığını destekleyen, erken yaşlanmayı önleyen ve enerji veren bu ikili, sofralarda hak ettiği yeri almayı sürdürdü.

Uzmanlar, bu doğal karışımı ölçülü bir şekilde diyetinize ekleyerek hem kalbinizi hem de gençliğinizi koruyabileceğinizi söyledi.