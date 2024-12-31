Tahine eklenen zeytin yağının mucizeleri ortaya çıktı! Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Zeytinyağı ve tahin, özellikle Orta Doğu ve Akdeniz mutfağında yaygın olarak kullanılan besinlerdir ve her ikisi de sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturdu. Ancak bu iki besinin birleşimi, sağlık açısından nasıl bir sinerji oluşturuyor? İşte tüm detaylar...

BESİN DEĞERLERİ VE SAĞLIĞA FAYDALARI...

Tahin, susam tohumlarından elde edilen bir ezme ve yüksek oranda sağlıklı yağlar, protein, kalsiyum, demir ve E vitamini içerdiğinin altı çizildi.

Zeytinyağı ise güçlü antioksidanlar ve tekli doymamış yağlar bakımından zengindir. İki gıda, birleştiğinde vücuda önemli sağlık yararlarının sağlandığının altı çizildi.

Dr. Elizabeth Johnson, Harvard Üniversitesi'nde beslenme ve kardiyoloji uzmanı, bu birleşimin sağlık üzerindeki etkilerini şu şekilde özetledi:

"Tahin ve zeytinyağı, kalp sağlığını destekleyen, iltihaplanmayı azaltan ve sindirimi kolaylaştıran mükemmel bir kombinasyondur. Zeytinyağındaki tekli doymamış yağlar ve tahindeki proteinler, bu karışımın güçlü bir sağlık müttefiki olmasını sağlar."

KALP SAĞLIĞINA FAYDALARI

Zeytinyağının kalp sağlığı üzerindeki faydaları, bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış bir gerçek.

Zeytinyağındaki oleik asit, kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye ve iyi kolesterolü (HDL) artırmaya yardımcı olur. Ayrıca, zeytinyağı, damar sağlığını iyileştirebilir ve kalp krizi gibi kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltabilir.

Prof. Dr. Francisco Pérez, İspanya'daki Barcelona Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan bir uzman, zeytinyağının kalp sağlığını destekleyici özelliklerini şöyle açıkladı:

"Zeytinyağı, Akdeniz diyeti ve kalp sağlığıyla ilişkilendirilen en önemli gıdalardan biridir. Tahin ile birleştiğinde, antioksidan özellikleriyle kalp damar sistemini korur."

SİNDİRİM SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Tahinin zengin lif içeriği, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Lif, bağırsak hareketlerini iyileştirir, kabızlık sorunlarını giderir ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar. Zeytinyağı ise, mideyi yatıştırıcı etkisiyle bilinir ve sindirimi kolaylaştırır. Ayrıca, zeytinyağı, bağırsaklarda zararlı bakterilerin çoğalmasını engelleyebilir ve sindirim sağlığını koruyabilir.

Dr. Robin B. Harris, New York Üniversitesi'nde beslenme uzmanı ve gastroenterolog, bu konuda şu açıklamayı yapmakta:

"Tahinin lif içeriği, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olurken, zeytinyağının sindirimi kolaylaştırıcı etkisi, bu kombinasyonu mükemmel bir sindirim dostu yapar."

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE ANTİOKSİDANLAR

Zeytinyağı ve tahin, güçlü antioksidanlarla dolu. Zeytinyağı, özellikle polifenoller ve E vitamini bakımından zengin olup, vücudu serbest radikallere karşı korur. Tahin ise, sesamin ve sesamolin gibi antioksidanlar içerir. Bu birleşim, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve hücre yaşlanmasını yavaşlatabilir.

Dr. Samantha Lee, Londra'daki King's College'dan bir bağışıklık sistemi uzmanı, "Tahin ve zeytinyağının birleşimi, vücudun savunma mekanizmalarını güçlendirir. Antioksidanlar, bağışıklık hücrelerinin daha verimli çalışmasına yardımcı olur" dedi.

CİLT SAĞLIĞINA KATKILARI

Tahin ve zeytinyağı karışımı, cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkilere sahip.

Zeytinyağı, cildi nemlendirir, anti-aging etkisi sağlar ve ciltteki iltihaplanmayı azaltır. Tahin ise cildi besler, yeniler ve elastikiyetini artırır. Birlikte kullanıldığında, bu karışım, cilt hücrelerini yenileyebilir ve cildin daha genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olabilir.

Dr. Marissa Goldstein, Los Angeles'ta bir dermatolog, "Zeytinyağı ve tahin, cilt için doğal bir nemlendirici ve iyileştirici kaynaktır. Bu karışım, cildin doğal bariyerini güçlendirir ve cilt kuruluğu gibi sorunları azaltır" dedi.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Tahin ve zeytinyağını, kahvaltıda ekmeğe sürerek, salatalarda kullanarak veya smoothie'lere ekleyerek tüketebileceğinin altı çizildi. Ayrıca, bu karışımı tatlılarda da kullanabilirsiniz. Örneğin, tahinli ve zeytinyağlı kurabiyeler veya tatlılar hazırlayarak bu iki süper gıdanın faydalarından yararlanabileceğiniz vurgulandı.

Tahine zeytinyağı eklemek, sağlık açısından birçok fayda sağlar. Kalp sağlığını desteklemekten sindirim sistemini güçlendirmeye, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmekten cilt sağlığını iyileştirmeye kadar pek çok olumlu etkisi olduğunun altı çizildi.

Her iki gıda da vücudu besler ve korur, bu yüzden bu karışım, günlük beslenmenize eklemek için mükemmel bir seçenek olabileceği bildirildi. Ancak, her şeyde olduğu gibi, dengeli tüketim önemli.