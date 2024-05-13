Tahinin üzerine limon sıkılırsa ne oluyor? Tahin ve limonun bilinmeyen etkisi

Tahinin üzerine limon sıkılması, lezzetli bir kombinasyon oluşturan ve aynı zamanda sağlık açısından da faydalı olan bir uygulamadır. Tahin ve limonun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan etkiler, birçok kişi tarafından bilinmeyebilir.



Tahinin üzerine limon sıkılması, lezzet açısından da önemli bir etkiye sahiptir. Limonun ekşiliği, tahinin yoğun ve yağlı yapısını dengeleyerek daha hafif ve ferahlatıcı bir tat oluşturur. Bu kombinasyon özellikle salatalarda, mezelerde ve sandviçlerde tercih edilir. Ayrıca, tahin ve limonun bir araya gelmesiyle yapılan soslar da birçok yemekte kullanılır.

CNN Türk’te yer alan bir içerikte; tahine limon sıkıp tüketmenin müthiş etkileri paylaşıldı:

- İçeriğinde demir barındıran tahin limon gibi C vitamini barındıran doğal asidik bir besin ile bir araya gelince faydası 10 katına çıkar. Bu sayede tahin vücutta kan yapıcı madde sayısını artırır.

-Tahin hem kemik sağlığını güçlendirir hem de kan hücrelerini artırarak vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Bir yemek kaşığı doğal tahinin içine 3 damla limon sıkın. Bunu her sabah düzenli olarak tüketin. Tahin limon karışımı sadece kan yapıcı ya da yorgunluk önleyici değil aynı zamanda enerji depolarını güçlendirir.



- Tahin-limon karışımı bağışıklığı güçlendirir, vücudu hastalıklara karşı korur.

-Kadın ve erkeklerde doğurganlığı artırır. Bu sayede kısırlık riskini sıfırlar. Anne ve baba olmak isteyenler için doğal bir ilaçtır. Vücuttaki tüm toksinleri söker atar. Bu sayede ödem birikmesini engeller.

-Günlük ihtiyaç duyulan kalsiyum, magnezyum, fosfor ve bakır gibi maddelerin eksikliğini giderir. Akciğerleri temizler. Solunum güçlüğünü en aza indirir. Ayrıca sigaradan hasar almış akciğer kapakçıklarını yeniler.