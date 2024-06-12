Tahir Elçi davasında 3 polis beraat etti

Tahir Elçi cinayeti davasının 11. duruşmasında sanık 3 polis beraat etti.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare’nin önünde 28 Kasım 2015’te öldürülen Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi’nin ölümüne dair görülen davanın karar duruşması bugün (12 Haziran) Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

SAVCI, SANIK 3 POLİS İÇİN BERAAT İSTEMİŞTİ

Görülen duruşmada savcı, sanık olan 3 polis hakkında beraat kararı verilmesi talebini tekrar etti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 Nisan’da mahkemeye sunulan mütalaada, ''Tahir Elçi’nin nereden geldiği tam olarak tespit edilemeyen bir kurşunla hayatını kaybettiği, tutuksuz yargılanan sanık polisler hakkında ayrı ayrı beraat kararı verilmesini, firari sanık Uğur Yakışır'ın 2 polisi öldürmek ile devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak'' iddiasıyla cezalandırılması istenmişti.

Mahkeme, 3 sanık polisin beraatine hükmetti.