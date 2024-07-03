Tahliye bekleyen Dilan Polat'a şok. İstenen ceza belli oldu

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Tahliye bekleyen Dilan Polat'a şok. İstenen ceza belli oldu

Dilan Engin Polat davasında Dilan Polat için savcılık 27 yıl hapis cezası isetedi.

Savcılık Dilan Polat hakkında talep ettiği 27 yıl hapis cezasını çeşitli suçlardan toplam yıl olarak istedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat hakkında açılan soruşturmayı tamamladı.

Davanın iddianamesinde Dilan Polat'ın örgüt kurma, örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve yasadışı bahis suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılma talep edildi.

TUTUKLULUKLARI DEVAM EDİYORDU

Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırı davasında Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat hakkında tutuksuz yargılanma kararı verilmişti. Kararın ardından Dilan Polat ve Engin Polat haklarındaki diğer suçlamalar nedeni ile yeniden cezaevine gönderilmişti.

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