Tahliye edilen bebeklerden biri hayatını kaybetti. Atatürk Havalimanı’nda yapılan hastanenin tavanı çökmüştü

Atatürk Havalimanı’nda koronavirüs salgını döneminde yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde asma tavan çökmüştü. Tavandaki sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle oluşan göçük sonrası hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastane yönetimi ise yoğun bakımdaki bebekleri tahliye etti. Yoğun bakımda aralarında kritik durumda olan 3 bebeğin de olduğu 8 bebek hastanenin farklı ünitelerine sevk edildi. Tahliye edilen bebeklerden acı haber geldi. Prematüre olan ve kritik durumdaki bir bebek olaydan yarım saat sonra hayatını kaybetti. Bebeğin ağırlığının 800 gram olduğu öğrenildi. Öte yandan bazı sağlık çalışanlarının da yaralandığı belirtiliyor.

Söz konusu hastane 2020 yılının Ağustos ayında açılmıştı.