Tahliye edilen Ergenekon hakimi Hasan Hüseyin Özese'nin mahkemede yaptıkları ortaya çıktı

Ergenekon hâkimi Hasan Hüseyin Özese'nin tahliyesinin ardından Muharrem İnce'nin Özese hakkında konuştuğu görüntüler gündem oldu.

Tahliye edilen Ergenekon hakimi Hasan Hüseyin Özese'nin mahkemede yaptıkları ortaya çıktı

Ergenekon hâkimi Hasan Hüseyin Özese cezaevinden çıktı. Tahliye konusunda tepkiler devam ederken, CHP’nin 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayı olduğu dönemde Habertürk canlı yayını yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

İnce Habertürk yayınında Özese için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ergenekon davalarının sürdüğü günlerde, Sayın Erdoğan'ın 'Ben Ergenekon'un savcısıyım' dediği günlerde ben o Silivri'de günlerini geçöiren milletvekillerinden biriyim. Yargılandım. Hala yargılanıyorum. O Zekirşya Öz'e zırhlı Mercedes verildiği günlerdeydi. Şimdiki hakimlere savcılara kimse zırhlı Mercedes vermiyor. Hasan Hüseyin Özese'nin Silivri'de terör estirdiği günlerde ben oralardaydım. Mahkemeye hakaretten yargılanıyordum. Dedim ki ' Sen hakim değilsin, tetikçisin' dedim. 'Bir gün yargılanacaksın' dedim. Şimdi hapiste. İnsanlara eziyet çektirdiler orda. Gözlerimizin önünde. Milletvekillerini sandalyelere oturtmadılar.

Dedim ki 'Kimsin sen sandalyeye oturtmuyorsun bizi'. Ayakta tuttu bizi. Sonra arka tarafa çağırdı beni. 'Sen hakim değilsin ya. Sen hapise gireceksin. Bunun bedeli var.Bu bedeli ödeyeceksin.' dedim. Şimdi hapiste, yatıyor. FETÖ'cüler önce askerleri hapise attı, şimdi FETÖ'cüler hapiste. Sonra bunların işbirlikçileri hapise girecek. Sırayla bu işler. Onun için adalet hepimize lazım. Erdoğan'a da lazım, bana da lazım, size de lazım. FETÖ'cülerin siyasi ayağı da girecek. sırayla bu işler. Kalmaz bir yerde. Mazlumun ahı kalmaz."

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