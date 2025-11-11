'Aziz İhsan Aktaş' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verilmişti. Özer, cezaevinden çıktı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özer, başta MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere CHP lideri Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, DEM Parti ve kendisini destekleyen diğer siyasilere teşekkürlerini iletti.

Barış süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Özer, 'En büyük üzüntülerimden biri, dışarıda olup bu sürece yeterince katkı verememiş olmamdı. Bugün ve bugünden sonra umarım bunu ziyadesiyle yapacağım' dedi.

'1 YIL 10 GÜN SONRA DIŞARIDAYIM'

Ahmet Özer yaptığı konuşmada şunları söyledi, 'Öncelikle basın mensubu arkadaşlara ve beni karşılamaya gelen bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi, 1 yıl 10 gün sonra dışarıdayım. Tabii, dünyanın en güzel şeyi özgürlüktür ama maalesef ben bugün özgürlüğün sevincini tam olarak yaşayamıyorum. Çünkü yüreğimin yarısını içeride bıraktım. Başta İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve ilçe belediye başkanlarımız ile diğer dostlarımız, arkadaşlarımız içerideler. O nedenle ben bu özgürlüğün sevincini bugün tam olarak yaşayamıyorum. Özellikle de bugün İBB ile ilgili iddianamenin de kabul edilmesi ve yayımlanmasıyla ortaya çıkan tablo, üzücü bir tablo olarak karşımıza çıktı. Ülkemizin içinden geçtiğimiz süreçte hukuka, demokrasiye ve hukuk güvenliğine ihtiyacı var. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesine büyük ihtiyacımız var.

Bu aynı zamanda, seçilmişlerin ve belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanabileceği bir ortamın da ilk göstergesi olmasını diliyorum benim tahliyemin. Daha sonra bu işleri uzun uzun konuşacağız. İlk söylemek istediğim bu.

'SAYIN DEVLET BAHÇELİ'YE BURADA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM'

İkinci olarak, bir barış sürecinin içinden geçiyoruz. En büyük üzüntülerimden biri, içeride olup bu sürece yeterince katkı verememiş olmamdı. Bugün ve bugünden sonra umarım bunu ziyadesiyle yapacağım. Bu sürece vermiş olduğu samimi ve içten desteklerinden dolayı özellikle Sayın Devlet Bahçeli’ye burada teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde, Sayın Feti Yıldız’ın hem hukuk güvenliğine duyulan güvenin artması için yapmış olduğu hukuki açıklamalar da içerideki insanlar için özellikle önemli dercede büyük bir rol oynadı. Bunların da aynı zamanda pratikte işlevsel olmasını diliyorum.

'10 ESENYURT PERSONELİ, BAŞKAN YARDIMCILARI VE MÜDÜRLER İÇERİDE KALDI'

Üçüncü olarak, ben ve benimle beraber 10 Esenyurt personeli başkan yardımcıları, müdürler ve çalışanlarım aynı zamanda tutuklanmıştı. İki üç arkadaşım benimle birlikte tahliye oldu ama kalp hastası olan Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış başta olmak üzere müdürlerimiz ve çalışanlarımız içeride kaldılar. Bundan dolayı da sevincimi tam olarak yaşayamadım. Umuyorum ki ilk fırsatta hak ve hukuk tecelli edecek.'

AHMET ÖZER TAHLİYE EDİLDİ

30 Ekim 2024'te terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklanan ve ardından 21 Ocak 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütü soruşturması kapsamında hakkında ikinci kez tutuklama kararı verilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tahliye edildi.

Özer'in yanı sıra Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok ve Yaşart Özkan hakkında da tahliye kararı verildi.

Avukat Hüseyin Ersöz, 'Mahkeme tahliye gerekçesinde tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanıklar yönünden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimalleirnin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olamyacağı, hususlarını dikkate alan mahkeme başka suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse serbest bırakılmalarına karar verdi' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Özer, daha önce "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024'te tutuklanmış, ardından Temmuz 2024'te görülen duruşmada bu dosyadan tahliye edilmişti. Ancak Özer, bu kez 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmıştı.

'AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜ’ SORUŞTURMASINDA DURUŞMA TARİHİ NETLEŞTİ

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü’ soruşturmasında duruşma tarihi belli oldu. Sanıklar ilk kez 27 Ocak 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

BAHÇELİ, AHMET ÖZER HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 'Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse tahliye edilmesi gerekiyor' ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, Özer hakkında yaptığı açıklamanın tamamında şunları söylemişti, 'Eğer belediyede bir yolsuzluk ya da yasadışı davranışlar var ise bu ayrı bir konudur. Ama geçmişte PKK ilgili bazı düşüncelerini kamuoyu ile paylaşması ayrı bir konudur.

Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer’in tahliye edilmesi gerekiyor. Yolsuzluk gibi bir durum varsa gerekli cezayı da almalı. Bu iki konuyu birbirinden ayırmalıyız.'

AHMET ÖZER KİMDİR?​

Prof. Dr. Ahmet Özer, 1960'ta Van'da doğdu.

İlk, orta öğrenimini Van'da, lise eğitimini Diyarbakır'da bitirdi. 1986'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde sosyoloji alanında, ODTÜ'de ise "Bilim ve Siyaset Felsefesi" alanında olmak üzere 2 master yaptı. 1999'da doçent oldu, bu yıl ise profesör. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi. Kan davası, Güneydoğu'nun sosyo ekonomik yapısı, İsrail'deki Kibutz ve Moşhavlar ile GAP Bölgesi'nin karşılaştırılması, bölgenin geleneksel yapısı ve kalkınma süreci, bölgedeki yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yaptı.