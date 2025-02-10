Tahliye kararı tepki çekmişti yeni karar verildi. Engelli çobanı dövmüşlerdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tahliye kararı tepki çekmişti yeni karar verildi. Engelli çobanı dövmüşlerdi

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çoban Nail Yener’i (46) sopayla dövüp o anları cep telefonuyla kaydeden Melek G. (24) ve Seçil G. (18) kardeşlerin tutuklandığını duyurdu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nail Yener’i darbettikleri görüntülerin ardından tutuklu yargılanan ve dünkü ilk duruşmada tahliye edilen iki kız kardeş, bugün yeniden tutuklandı.

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çobanlık yapan Nail Yener’in sopayla dövülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Melek G. ve kardeşi suça sürüklenen çocuk S.G.'nin tutuklandığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Olay, 20 Eylül 2024’te Andırın’ın kırsal Çokak Mahallesi’nde meydana geldi. Nail Yener hayvanları otlatırken yanına Melek G. ve kız kardeşi Seçil G. geldi. Kardeşler, Yener’den kendilerine içki almasını istedi.

Olumsuz cevap alan kardeşlerden Seçil G., Nail Yener’i tokatladı, ardında da sopayla vurdu. O anları Melek G. de cep telefonuyla kayda aldı. Nail Yener’in şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan şüpheliler Melek G. ile Seçil G. tutuklandı. 2 kardeş hakkında Andırın Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Açılan davada mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak Melek G. ile Seçil G.’nin tahliyesine karar verip davayı erteledi.

Adalet Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklayama göre, soruşturma kapsamında Melek G. ve suça sürüklenen çocuk S.G. tekrar tutuklandı

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