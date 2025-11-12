Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, tahliye edilmesinden sonra Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi önünde önemli açıklamalarda bulundu.

Özeller, “Ben devletin yetiştirdiği bir adamım. Kucağımda şehitlerim oldu. Hiçbirisini unutmuyorum. Yapmış olduğum eleştirilerde, yol göstermelerde, önerilerde, mücadelemde hep o şehit arkadaşlarım vardır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanarak 16 Eylül’de cezaevine gönderilen TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki bugünkü duruşmada Özeller hakkında tahliye kararı verildi.

'BEN DEVLETİN YETİŞTİRDİĞİ BİR ADAMIM'

Özeller, yaptığı açıklamada şunları söyledi, 'Bugünkü duruşmada hukukun gereği tecelli etti. Ben devletin yetiştirdiği bir adamım. Devlet yedirdi, içirdi, giydirdi, eğitti. Sonra emir verdi ve beni terörsüz Türkiye için 28 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmamı sağladı. Ben de bu görevi layığıyla, başarıyla yerine getirmeye çalıştım. Kucağımda şehitlerim oldu. Hiçbirisini unutmuyorum. Onların şehit olduğu an eğer ben olmadıysam bunun bir sebebi var diye düşündüm. Bugün yapmış olduğum bir mücadele. Devletimin, ülkemin, milletimin faydası için yapmış olduğum mücadeleyi arkasında her zaman o şehitlerimizi düşünerek yapıyorum. O şehitlerimiz yerinde ben de olabilirdim ama eğer bugün hayattaysam bunun anlamı benim için şudur. Orkun Özeller, sen bu şehitlerin kanının yerde kalmaması için yaşayacaksın ve mücadele edeceksin. Bu görevi Cenabı Allah bana takdir etti. Öyle değerlendiriyorum. Yapmış olduğum eleştirilerde, yol göstermelerde, önerilerde, mücadelemde hep o şehit arkadaşlarım vardır. Bugün hayattaysam bana tevcih edilen bu görevin başarıyla yerine getirmesi içindir. Bugün olmayabilirdim de. Olayı hep öyle görüyorum.

'ÖCALAN’IN ÖRGÜT LİDERİ OLARAK YARGILANMASI GEREKİR'

O yüzden benim için vatan, millet, bayrak sevdası her şeyin üstündedir. Son nefesimize kadar da bu böyle devam edecektir. Etmiş olduğumuz askerlik yeminin gereği neyse onu yerine getireceğim. Özellikle buradan da ifade etmek istiyorum. Terörist başı Abdullah Öcalan, İmralı’da 1999’da yargılandığı zaman 1999’a kadar icra edilen o eylemlerin faili olarak, örgüt başı olarak yargılandı ve ölüm cezası aldı. Bugün görüyoruz ki Abdullah Öcalan, 99’dan sonra da bu örgütü bugüne kadar yönetmiş. Bu ne demektir? 99’la bugüne kadar olan PKK terör örgütünün tüm eylemlerinden sorumludur. Abdullah Öcalan’ın 99’la bugüne kadar olan o Hendek operasyonları dahil, Marmaris’te, Kuşadası’ndaki patlamalar, tüm eylemlerin sorumlusu olarak nasıl 99’dan önce yargılandıysa 99’dan sonraki eylemlerin de örgüt lideri olarak yargılanması gerekir. Adalet Bakanlığımıza buradan çağrı yapıyorum. Hukukun başlatılmasını hassaten talep ediyorum.'