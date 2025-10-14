CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, kamuoyunda "kooperatif davası" olarak bilinen davanın 2'nci duruşmasında verilen karar sonrasında cezaevinden tahliye edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine açılan davada tutuklu yargılanan ve dün gerçekleştirilen 2'nci duruşmada ev hapsi şartıyla tahliye kararı verilen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu cezaevinden tahliye edildi.

Buca Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu kalan Aslanoğlu, mahkeme kararı sonrasında cezaevinden çıktı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ÇIKIŞTA KARŞILADI

Eşi Duygu Aslanoğlu’nun yanı sıra; Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, il yönetimi ve ilçe başkanları ile partililer Aslanoğlu’nu cezaevi çıkışında karşılamaya geldiler.

Çıkış işlemleri yaklaşık 2,5 saat süren Aslanoğlu sabah saat 04.00 sıralarında tahliye edildi.

Tahliyenin ardından cezaevi önünde açıklama yapan Aslanoğlu, halen tutuklu bulunan isimleri hatırlatarak, “Buruk bir sevinç tabii ki. Çünkü yoldaşlarımı içeride bıraktım. Hem Tunç Başkanı hem Heval’i. Diğer davalardan yatan yol arkadaşlarımız da daha içerideler” dedi.

“YOLDAŞLARIMI İÇERİDE BIRAKTIM”

Öncek dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tutukluluğunun devam ettiğini hatırlatan Aslanoğlu, şunları söyledi:

"Bu saatte sağ olsun ilçe başkanlarım, il yöneticilerim, il kadın kolu başkanım, partililerim buradalar. Bizi yalnız bırakmadılar. Sağ olsunlar bütün duruşmalar boyunca da örgütümüz bizi yalnız bırakmadı. Buruk bir sevinç tabii ki. Çünkü yoldaşlarımı içeride bıraktım. Hem Tunç Başkanı hem Heval’i. Diğer davalardan yatan yol arkadaşlarımız da daha içerideler. Daha iddianamesi olmayan yol arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımızın da en kısa süre içerisinde salınmalarını, özgürlüklerine kavuşmalarını, ailelerine kavuşmalarını bekliyoruz. Maalesef bir siyasi süreç yaşadık. Bu siyasi süreç sonunda 3,5 ay cezaevinde kaldık. Hepinizi çok özledim. Şimdilik evde olacağız ama yine de bir arada olmanın bir yolunu bulacağız. Mutluyuz. En azından bugün beraber olacağız.”

“OMUZ OMUZA OLMAYA HEP BERABER DEVAM EDECEĞİZ”

Yeniden aday gösterildiği ve 17 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek İl Kongresi’ne yönelik de mesaj veren Aslanoğlu, “Mahkemenin vereceği kararlara saygı duyacağız. Kongre gününe kadar arkadaşlarımızla konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugüne kadar nasıl olduysa kol kola, omuz omuza. Bugünden sonra da hangi görevde olursa olsun kol kola, omuz omuza olmaya hep beraber devam edeceğiz. Bu örgüt yalnız bırakmadı beni duruşmalarda. Hep beraber bütün örgütümüzle birlikte olacağız” dedi.