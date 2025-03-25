Tahmazoğlu, Kadir Gecesini kutladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tahmazoğlu, Kadir Gecesini kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yayımladığı mesajda, "Toplum olarak manevi duygular içerisinde idrak ettiğimiz Ramazan'ın en değerli gecesi olan Kadir Gecesi'ne erişmiş bulunmaktayız.

Ramazanların manevi havası Kadir Gecesi'yle doruklara çıkmakta ve bayramla taçlanmaktadır. Kadir Gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, kulun Allah'a yakın olduğu gecelerin en önemlisidir. Peygamberimiz, faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan umarak bu geceyi güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Ramazanın içinde bir ödül gibi beklenen bu gecede, tüm dualarının kabul olmasını diler; Kadir Gecemizin İslam âlemine, tüm insanlığa ve ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim" dedi.

Tahmazoğlu, Kadir Gecesini kutladı

Tahmazoğlu, Kadir Gecesini kutladı

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