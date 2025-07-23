Tahmin edilemeyen Özgür Özel faktörü

2023 seçimleri Cumhur İttifakının başarısı ve ikna gücünden ziyade Millet İttifakının başarısızlığı ve vatandaşları ikna edememesi yüzünden kaybedildi, ne yazık ki bu yüzden de tek adam rejimi biraz daha yerleşti.

İktidar ve iktidarın başı Recep Bey için için iktidara alternatif olma konusunda vatandaşları ikna edemeyen tabir-i caizse kontrollü bir muhalefet elbette ki en istediği ve hatta mecbur olduğu şeydi...

2023 seçimlerinde tam da bu tiyatroyu izledik!

Sadece Millet İttifakı ortaklarından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in o son derecede çirkin üslubu ile masayı dağıtması değil muhalefete muhalefet etmeyi matah bir iş sanan sonrada gidip iktidara yamanan Sinan Oğan gibi sözde muhalif figürler hep iktidarın değirmenine su taşıdı...

Seçimler kaybedildi amma ve lakin sular durulmadı CHP delegesi ve seçmeni hiçbir bahaneye aldırmadan bu kaybın sorumlusu olarak zamanın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu gördü, onu sorumlu tuttu, biletini kesti ve oturduğu koltuktan kaldırdı.

İşte tam da bu noktada iktidarın istediği kontrollü muhalefet yapısı çöküverdi.

Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanlığı koltuğuna genç bir siyasetçi olan Özgür Özel oturdu.

Özgür Özel’in İstanbul Büyükşehir Başkanı ve Türkiye’nin en başarılı ve sevilen figürlerinden biri olan Ekrem İmamoğlu tarafından desteklendiği ise herkesin malumuydu.

Seçildikten sonra bir müddet çeşitli kesimler tarafından son derecede haksız ithamlar ile linç edilmeye çalışılan Özgür Özel Genel Başkan olarak girdiği ilk seçimlerde hem çok büyük bir zafer kazandı ve hem de partisini birinci parti konumuna çıkararak yıllardır AKP’nin elinde olan ilk sıraya oturuverdi.

İşte bu noktada iktidar cenahında alarm zilleri çalmaya başladı, vaziyet bu şekilde giderse AKP’nin iktidarı kaybedeceği korkusu ile operasyonun düğmesine basıldı.

Operasyon başlarken iki ana hedef vardı:

1- İBB’ye kayyum atamak, Ekrem İmamoğlunu hapse koyup siyasi yasak getirerek vatandaş ve örgüt ile iletişimini kesmek, bu şekilde pasifize etmek tabir-i caizse yoldan çekmek. Ekrem Başkan’ın yoldan çekilmesinin hemen akabinde halkın gönlünde çok büyük ve müstesna bir yeri olan Mansur Başkan’ı da yoldan çekmek üzere benzer bir operasyon yapacakları da aşikardı.

2- CHP’ye yapılacak bir operasyon ile Özgür Özel’i devirmek, Kemal Kılıçdaroğlu’nu tekrar Genel Başkan yaparak “kontrollü muhalefet” dönemine geri dönmek.

Amma ve lakin evdeki hesap çarşıya uymadı!

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin barikatları yıkması, sonrasında Özgür Özel önderliğinde yaşanan o muhteşem Saraçhane direnişi ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinin ölümüne savunulacağının ortaya çıkması iktidarın hesabını kitabını bozdu, hayallerini yerle yeksan etti.

Tamam, Osmanlı’da oyun bitmez denir de bu süreçte tek bir kişinin üzerine bina edilmiş bulunan iktidarın pili bitti, ama durmadı! Operasyonları yayıp, genişleterek Abdurrahman Tutdere, Muhittin Böcek ve Zeydan Karalar gibi başarılı ve çok sevilen başkanları da tutuklayarak Özgür Özel ve yoldaşlarına boyun eğdirmeye çalıştı ama bu operasyonda tutmadı.

Sonuçta bu gün geldiğimiz noktada iktidar yapılana ve tutuklanan kişilerin suçluluğuna kimseyi inandıramadı, inandırabileceğe de hiç benzemiyor.

Eğer Özgür Özel çetin ceviz çıkmasa, tırsıp geri adam atsa, yoldaşlarının ve partililerinin arkasında dağ gibi durmasa emin olun iktidarın giriştiği bu operasyon başarıya ulaşır, hem İBB’ye ve hem de CHP’ye kayyum atanır, Ekrem Başkan ise iktidarın canı çektiği müddetçe dört duvar arasında esir tutulurdu...

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bugün mapus damında esir tutulan kişilere ve onların duruşlarına elbette haksızlık yapmak istemem, yapılan bu büyük haksızlık hukuksuzluk karşısında hepsi son derecede sağlam durdu. Fakat böyle anlarda kurumsal liderlik elbette çok önemli, Özgür Özel Kemal Bey’in aklına uysa, bırakalım hukuk gereğini yapsın diye beklese içeride yalnız kalan, adeta terk edilen Ekrem Başkan ve arkadaşlarının gücü kırılmaz mıydı?

Elbette kırılırdı, yoldaşlık ve kardeşlik hukukuna harfiyen riayet eden bir Genel Başkan’ın varlığı onlara da güç kuvvet veriyor ve bu haksızlık karşısında dirençlerini artırıyor hukuksuzluğa boyun eğmelerini önlüyor.

İşte iktidarın oyun kurarken hesap edemediği de tam bu oldu Özgür Özel’i çok hafife aldılar, ensesine vurur ağzından lokmasını alırız bir iki hık mık eder susar oturur diye düşündüler ama görünen o ki feci halde yanıldılar. Neticede Özgür Özel faktörünü tahmin edemediler...