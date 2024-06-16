Tahran Büyükelçiliğinde bayramlaşma

Tahran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından düzenlenen programa, Büyükelçi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç'ın yanı sıra kentteki Türk toplumu, Türk kurumlarının temsilcileri ve elçilik personeli katıldı. Program, Büyükelçilik Mescidi'nde Din Hizmetleri Müşaviri Adil Bor tarafından kıldırılan Bayram namazıyla başladı ve Tahran Türk Okulu'nda kahvaltı ile devam etti.

Programa katılanları bayramları dolayısıyla kutlayan Büyükelçi Kırlangıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tahran'daki vatandaşlarımızla hem bayram namazı kıldık hem de bayramlaştık. Gurbette bayram geçirmek ayrı bir duygu ancak burada bir aile ortamında bayramı yaşadık. Emeği geçenlere, Din Hizmetleri Müşavirliğimize ve bizim durumumuzu yansıtan Anadolu Ajansı'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Kırlangıç, Filistin ve diğer bazı coğrafyalarda Müslümanların yaşadığı zorluklar nedeniyle bayramın buruk geçtiğini belirterek şunları ekledi: "Müslümanların maruz kaldığı zulümlerin sona ermesi için dualar ettik. İnşallah bu mübarek günler, İslam dünyasının daha güçlenmiş ve birleşmiş bir şekilde kardeşlerine destek olacağı günler olur. Bu vesileyle milletimizin ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum."