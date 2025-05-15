Tahribat gözler önüne serdi! Yeşil alanı kaçak döküm sahasına çevirdiler

Kaynak: İHA
Tahribat gözler önüne serdi! Yeşil alanı kaçak döküm sahasına çevirdiler

İstanbul Arnavutköy’de ormanlık ve yeşil alanlar, vatandaşların döküm sahasına para ödememek adına attığı çöpler ve atıklarla doldu.

Özellikle tekstil atıkları ve moloz kalıntılarını çuvallara dolduran vatandaşlar yeşil alanlara attı. Bazı kaçak dökümler güvenlik kamerası tarafında görüntülenirken, oluşan kötü görüntü ve doğa katliamı dron kamerasıyla da havadan görüntülendi.

İstanbul'un yeşil alanları ve doğal güzellikleriyle ön planda olan ilçesi Arnavutköy'de son zamanlarda vatandaşların geri dönüşüm tesisine ödeme yapmak istememesi nedeniyle attığı kaçak dökümler kötü görüntüye neden oluyor. Tekstil ve moloz yığınlarını çuvallara koyan vatandaşlar ilçe genelinde bulunan ormanlık ve çayırlık alanları adeta katlederek çöplerini bırakıp kaçıyor.

Bir kişinin kamyonetle yanaşarak dönüşüm tesisine götürmesi gereken atıklarını çöp konteynırı yanındaki çayırlık alana bırakması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Öte yandan, ilçe genelindeki ormanlık ve yeşil alan kıyılarına bırakılan çöplerin oluşturduğu tahribat ve kötü görüntü don kamerasıyla havadan görüntülendi.

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