YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Çayeli Senoz Vadisi’nde faaliyetleri sona eren taş ocağı alanında düzenlenen motokros yarışlarına tepki gösterdi. Ocaklı, Rize Valisi’nin “taş ocağı faaliyetleri sona eren alanların farklı amaçlarla değerlendirilebileceği” yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak, “Vali Bey, ruhsat verilirken verilen rehabilitasyon taahhüdünü unutmuş görünüyor” dedi.



Senoz Vadisi’ndeki taş ocağı alanında yapılan motokros yarışlarının sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama yapan CHP’li Ocaklı, çevresel taahhütlerin yerine getirilmeden bu tür etkinliklerin yapılmasının doğru olmadığını vurguladı.

Tahsin Ocaklı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Faaliyeti bitmiş olan taş ocağı üzerinde, Sayın Rize Valisi’nin açıklamasıyla duyduğumuz arazi motorlarıyla yapılan yarışların bir ayağı ne yazık ki biten taş ocağında yapılmış. Bunun haberlerini açıkçası ben de sosyal medyadan öğrendim. Biz bu spora karşı değiliz, ancak mesele verilen sözlerin tutulmamasıdır.”

“DEVLETİN TAAHHÜDÜ: TAŞ OCAĞI ESKİ HALİNE GETİRİLECEKTİ”

Ocaklı, Rize’de faaliyetlerini tamamlayan birçok taş ocağında olduğu gibi, Senoz Vadisi’ndeki ocak için de bir rehabilitasyon projesi bulunduğunu hatırlattı.

“Rize’nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi üzerindeki taş ocağı gibi, İkizdere’de faaliyeti biten taş ocağı gibi yerlerde devletin bir taahhüdü vardır. Yani içindeki taş veya malzeme alındıktan sonra o alanın eski haline getirilmesi, bitki örtüsünün yeniden canlandırılması gerekir. Bu, şartnamede yazılıdır ve o taş ocağının alanında hâlâ pano olarak asılı durmaktadır.”

“YEŞİLLENDİRME YAPILMADAN YARIŞ DÜZENLEMEK VERİLEN SÖZLERİN İHLALİDİR”

CHP’li milletvekili, rehabilitasyon süreci tamamlanmadan düzenlenen motokros yarışlarının, hem çevreye zarar verebileceğini hem de kamu kurumlarının güvenilirliğini zedeleyeceğini belirtti:

“Bir rehabilitasyon projesi yapılmadan, alınmış olan bitki ve toprak örtüsü yeniden serilmeden, yeşillendirme tamamlanmadan bu tür bir faaliyetin yapılması, daha önce verilmiş olan sözlerin yerine getirilmemesi açısından olumsuz bir örnektir. Biz motokros yapılmasın demiyoruz. Ama önce doğaya verilen zarar giderilmeli, alan yeniden yeşillendirilmelidir.”

“ÖNCE YEŞİL, SONRA SPOR”

Ocaklı, Rize Valiliği’nin ve ilgili kurumların çevre hassasiyetini göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerektiğini vurguladı:

“Rizelilerin beklediği şey, önce bu katledilen alanların yeniden yeşillendirilmesidir. Yeşillendirilmeden, tozdan ve topraktan arındırılmadan yapılan her etkinlik, verilen çevre sözlerinin ihlalidir. Daha sonra, imar planına uygun bir biçimde, halkın talebiyle bu alanların sosyal veya sportif amaçlarla kullanılması elbette mümkündür. Ama önce doğaya verilen sözü tutmak gerekir.”

“RİZELİLER, DOĞASINA SAHİP ÇIKIYOR”

Rizelilerin doğa konusundaki duyarlılığına dikkat çeken Ocaklı, özellikle taş ocağı faaliyetlerinin uzun yıllardır bölgedeki ekosistemi olumsuz etkilediğini hatırlatarak, çevreye duyarlı yönetim anlayışının önemine değindi.

“Biz Rizeliler olarak doğamıza, vadilerimize, derelerimize sahip çıkıyoruz. Devletin de bu sahiplenmeye destek vermesi gerekir. Doğayı tahrip eden faaliyetlerin ardından, o alanların tekrar hayata kazandırılması en temel sorumluluktur.”