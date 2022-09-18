"Devlet ve Siyaset" eşleşmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetilmesinde siyasi partilere görev veriyor.

Devleti yönetmek için;

- Seçimleri kazanmak, iktidar olmak gerekiyor…

Taht ve Baht devreye giriyor…

9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Cumhuriyet Halk Partisinin tahtında oturan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yakın siyasi tarihimizde çok önemli kararlara imza attı.

Birincisi;

2018 seçimlerine girmemesi amacıyla AKP ve YSK tarafından kurulan siyasi kumpası yıkmak için 15 CHP milletvekilini İYİ Parti'de görevlendirdi.

20 milletvekili ile mecliste grup kuran İYİ Parti seçimlere girerek yüzde 10 oy almayı başardı.

- Kılıçdaroğlu; Meral Akşener'in tahtına, İyi Parti'nin bahtına imza attı…

Türk siyasi tarihinde örneği görülmemiş bir demokrasi kahramanlığı yaptı…

Bugün İYİ Parti Meral Akşener'in başarısı ve yüzde 20'yi aşan oy oranı ile Türk siyasetinin çok önemli bir figürü oldu…

İkincisi;

31 Mart yerel seçiminde İYİ Parti ile "Millet İttifakı" kurarak 20 yıllık AKP iktidarının ve 25 yıllık milli görüşün kaleleri olan;

- Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını kazandı.

Toplamda 11 Türkiye genelinde 224 belediye başkanlığı aldı.

- CHP'nin oy oranını yüzde 25'lerden yüzde 30,12'ye taşıdı.

Türkiye'de seçmenin yüzde 56'sının desteğini alarak büyük bir başarıya imza atıp AKP'ye ilk büyük hezimeti yaşattı…

Recep Tayyip Erdoğan demişti ki;

- "İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder…"

Bu sözün birinci ayağının gerçekleşmesini;

- Kılıçdaroğlu, Akşener güç birliği sağladı…

Üçüncüsü;

Kemal Kılıçdaroğlu 2022'nin ilk aylarında, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisini (DEVA) ziyaret ederek "Güç Birliği" önerdi.

Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan 12 Şubat 2022'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde ilk yuvarlak masa toplantısını yaptı.

6 lider bugüne kadar 6 kez bir araya gelerek iki temel konuda anlaştı, sözleşti;

- Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim…

- Cumhurbaşkanlığı için ortak aday…

6 lider bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinin Taht'ı olan Cumhurbaşkanlığına ortak aday çıkartma aşamasındalar…

16 Nisan referandumu ile Tek Adam rejimi Cumhurbaşkanlığı Taht'ı yarattı…

6 liderin birlikteliği Kılıçdaroğlu'nun demokrasi sevdasının başarısı oldu…

Baht'ları açık olsun…

Değerli okurlarım,

6 lider Cumhurbaşkanı adayını seçim takviminin başlayacağı tarihte belirleme kararının gerekçesini şöyle açıklıyorlar,

- "Adayımız yıpratılmasın…"

Ben yanlış olduğunu düşünüyorum.

Yaşanan siyasi gelişmeler, Cumhur İttifakının kumpasları, yüzde 95'i yandaş olan medyada yapılan yayınlar ve yorumlar da haklılığımı ortaya koyuyor.

Kuşku yok ki 13. Cumhurbaşkanı 6'lı masadan oy birliği ile çıkacak…

Kılıçdaroğlu FOX TV'de İlker Karagöz'ün, "Cumhurbaşkanlığı'na aday olur musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

- "6'lı masa uzlaşırsa ben hazırım…"

İYİ parti lideri Akşener de aday olmadığını şu sözlerle net şekilde ortaya koydu:

- "Başbakanlığa adayım…"

6 liderin Şubat 2022'den bu yana toplantılarında asla görüş ayrılığı yok ama;

- 6 partinin kulislerinde ayrı ayrı yapılan yorumlar, eleştiriler var…

Bunlar da elbette yandaş ya da özgür medyaya olumsuz ve olumlu yönleri ile yansıyor.

Değerli okurlarım,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sabah kahvaltısı davetine katıldı.

Fırat birinci bölümü yayınlandı, ikinci bölüm salı günü yayınlanacakmış.

Yayınlanan birinci bölümde Kuşoğlu, Hande Fırat'ın sorularına özetle şöyle yanıt verdi:

Soru: Akşener kendisine sorulan soruya neden 'Bu iyi soru olmadı' yanıtını verdi, desteklemiyor mu?

- Kuşoğlu: "Bence Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor ama bir karar almadı."

Soru: 6'lı masanın tamamı Kılıçdaroğlu'nu destekliyor mu?

- Kuşoğlu: "Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım.

Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır."

Bu sözleri eleştirenler, siyasi deha (!) sahipleridir ama bir noksanları vardır;

- Siyasi zeka...

Kuşoğlu, cumhur ittifakını da yandaş medyayı da tuş etmiştir.

Bu siyasi tuş ile ortaya çıkan başarıyı anlamayanlar bilmelidir ki;

- 6'lı masa dağılmaz, dağılamaz…

6'lı masanın paydaşlarına da AKP ve MHP'ye de Kemal Kılıçdaroğlu gerçeğini, anlatmanın en doğru yeri idi Hürriyet gazetesi…

Medyada ve siyasette beklediğimden fazla yer bulması da bundan oldu.

İnanıyorum ki ben yazsaydım, Cumhuriyet ya da Sözcü'de çıksaydı bu kadar etkili olmazdı.

Hürriyet'in CHP'ye yer vermesi onlar tarafından şöyle algılandığının göstergesidir.

- Geliyor gelmekte olan…

Ufku dar olanlara, kıskançlara, yarını düşünemeyenlere kulak asmayın…

5 partinin liderleri de partilileri de biliyor ve görüyorlar ki;

- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu 6'lı masaya önerilecektir.

- Akşener aday değildir.

- Kalan 4 partinin oy oranları da yeterli değildir.

Varsayalım ki masa dağıldı;

Şu çok iyi bilinmeli ki; CHP ve İYİ Partinin millet ittifakı birlikteliği devam eder.

- Kılıçdaroğlu millet ittifakının adayı olur…

Bülent Kuşoğlu "Kral Çıplak" diyerek gerçeği açıkça ortaya koydu.

Tüm siyasi partiler ayaklarını yorganlarına göre uzatsınlar…

Türkiye'nin yaşadığı siyasi tablo budur;

- Taht ve Baht…

İnanıyorum ki 6'lı masanın adayı 13 Cumhurbaşkanı seçilince;

- Tek Adam rejimi de

- Taht kültürü de

- Monarşi de,

Sona erecek…

Türkiye'de demokrasinin ve insanlarımızın bahtı bir kez daha kapanmamak üzere açılacak…