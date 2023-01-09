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Tahta kaşık nasıl kullanılmalı?

Tahta kaşıklar bulaşık makinelerinde yıkanınca ortaya çok ciddi sorunlar çıkıyor. İşte ayrıntılar

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:38
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Tahta kaşık nasıl kullanılmamalı?

Tahta kaşık nasıl kullanılmalı?
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Yeni tahta kaşığa mutlaka zeytinyağı sürülmeli ve 24 saat kullanılmamalı. Kaşıklarınız daha uzun ömürlü olacaktır emin olun. Metal araç-gereçler ısıyı çok kolay iletirken, tahta kaşıkla çok uzun süreler boyunca bir şey karıştırmak istediğinizde eliniz yanmaz. Saatlerce karıştırılması gereken yemek ve tatlılarda ya da kazan yemeklerinde tahta kaşık kullanılması tavsiye edilir. Tahta kaşık giren tencerenin yemeği az da olsa lezzetli olur.


Bir paket karbonatı tencere içine dökmeli, iki yemek kaşığı ilave edip üzerine kaynar su eklemeli ve kaynamaya bırakmalıyız. 15 dakika kadar kaynadıktan sonra tahta kaşıkların içinde hapsolan kirlerin suya karıştığını görmeniz mümkün olacaktır.


TAHTA KAŞIK KULLANMAK ZARARLI MI?

Tahta kaşıklar üzerindeki cilalar gidince ve çatlamalar oluşunca zararlı oluyor. Çünkü çatlakların arasında bakteriler birikiyor. Bu kaşıklar bulaşık makinesinde yıkındığında ise detarjan artıkları içine kaçıp zarar veriyor.

 

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