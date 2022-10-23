İşte tahta kaşığın zararı ve nedenleri

TAHTA KAŞIK KAYNATILMALIDIR



Bir paket karbonatı tencere içine dökmeli, iki yemek kaşığı ilave edip üzerine kaynar su eklemeli ve kaynamaya bırakmalıyız. 15 dakika kadar kaynadıktan sonra tahta kaşıkların içinde hapsolan kirlerin suya karıştığını görmeniz mümkün olacaktır.



TAHTA KAŞIK KULLANMAK FAYDALI MI?



Tahta kaşıklar üzerindeki cilalar gidince ve çatlamalar oluşunca zararlı oluyor. Çünkü çatlakların arasında bakteriler birikiyor. Bu kaşıklar bulaşık makinesinde yıkındığında ise detarjan artıkları içine kaçıp zarar veriyor.



YENİ KAŞIK ALIDIĞINDA NE YAPMALI?



Yeni tahtakaşığa mutlaka zeytinyağı sürülmeli ve 24 saat kullanılmamalı. Kaşıklarınız daha uzun ömürlü olacaktır emin olun.



TAHTA KAŞIK NEDEN TERCİH EDİLMELİ?



Metal araç-gereçler ısıyı çok kolay iletirken, tahta kaşıkla çok uzun süreler boyunca bir şey karıştırmak istediğinizde eliniz yanmaz. Saatlerce karıştırılması gereken yemek ve tatlılarda ya da kazan yemeklerinde tahta kaşık kullanılması tavsiye edilir. Tahta kaşık giren tencerenin yemeği az da olsa lezzetli olur.