Tahta kaşıkla cinsel saldırı ve işkence davasında yeni gelişme

Azerbaycanlı üniversite öğrencisi Ali S.K., üyesi olduğu uyuşturucu çetesine ait bir tabancayı düşürmesinin ardından çete üyeleri tarafından işkenceye maruz kaldı ve tahta kaşıkla cinsel saldırıya uğradı. Ali S.K.'nın yaşadıklarını polise bildirmesi üzerine, çetenin ilişkileri ve bağlantıları ifşa edildi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere ve Mehmet Can Arslaner tutuklanırken, 3 kişi savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ali S.K. ise polis korumasında memleketi Azerbaycan'a geri gönderildi.

SANIKLARA 203 YIL HAPİS CEZASI TALEBİ

Tutuklu sanıklar hakkında "birden fazla kişiyle birlikte konutta silahlı yağma", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet etme" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 52'şer yıl hapis cezası istendi. Tutuksuz sanıklar için ise "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 14'er yıl ve "eziyet etme" suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 203 yıl hapis cezası talep edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Duruşmada sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Mehmet Can Arslaner, kaşıkla cinsel saldırı olayının gerçekleştiği gece, olaydan birkaç saat sonra Samet ve Ayhan Küçükdere'nin Gaziantep'e gittiklerini, kendisinin ise Ali S.K. ile evde kaldığını belirtti. Samet Küçükdere ise olaydan haberdar olmadığını, babasının "çocukları da al Antep'e gidelim" demesiyle evden ayrıldıklarını ve cinsel saldırı videosunu karakolda izlediğini ifade etti.

SES KAYITLARI DURUŞMADA OKUNDU

F.O. ile eniştesi Ayhan Küçükdere arasında geçen ses kayıtları da duruşmada okundu. Kayıtlarda F.O.'nun, "Ali'ye tahta soktun ya, ben de sana şişe sokacağım. Sen git de önce silahına sahip çık. Benim namusum sokakta bulunmadı. Sana ceza kestim, 500 bin borcun var. 2 arabaya ve silaha el koydum. Zonguldak'ta Ayhan Küçükdere'nin saltanatı bitmiştir" dediği duyuldu.

'YAĞMA' SUÇUNDAN TAHLİYE

Mahkeme heyeti, "yağma" suçundan tüm sanıkların tahliyesine karar verirken, cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.