Tahta sopa ile önlem alan adamı yüksek akım elektrik feci şekilde can verdi

Hindistan’da elektrik telinden arabanın anahtarını almaya çalışan bir adam yüksek dozda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde adamın, elektrik tellerinde bulunan araba anahtarını almak için bir paspas sopası kullandığı ve plastik bir eldiven taktığı görüldü.

Adamın aldığı bu önlemler, elektrik çarpmasının önüne geçemedi.

Anahtarı almaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti.

Adamın elektrik akımına maruz kaldıktan sonra yere düştüğü ve çevredekilerin yardıma geldiği görüldü.

Hastaneye kaldırılan adamın yaşamını yitirdiği anlaşıldı.