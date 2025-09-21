Tahtaköprü Barajı'nda su oranı kritik seviyede

Düzenleme: Kaynak: AA
Tahtaköprü Barajı'nda su oranı kritik seviyede

Hatay'daki Amik Ovası'nı sulayan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 70 azalarak yüzde 30'a geriledi.

Gaziantep'teki Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yüzde 30'a düştü. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, yaptığı açıklamada, su seviyesindeki düşüşün tarım arazilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Barajdaki su oranının şu an yüzde 30 seviyelerinde olduğunu aktaran Erdoğan, "Ne yazık ki çoraklaşan alanlarda araçlarla, hatta yürüyerek dolaşabiliyoruz. 5 yıl önce tarihi kazı yapılan alanlar da barajdaki su seviyesinin düşmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. O dönemler buralar tamamen sular altındaydı." ifadelerini kullandı.

1kapak-010.jpg

Kuraklığın etkisinin açıkça görüldüğü barajda ölen balıklar ve midyeler, kuruyan toprakların üzerinde göze çarpıyor.

Son Haberler
Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!
Oyuncağı ile birlikte uğurlandı! Yürek dağlayan cenaze!
Kepez’de alevler yükseldi! Vatandaşlar ve ekipler el ele verdi: 1 saatte söndü
Kepez’de alevler yükseldi! Vatandaşlar ve ekipler el ele verdi
Kaybolan koyunlar İHA ile bulundu
Kaybolan koyunlar İHA ile bulundu
"Otomobilsiz gün"ün keyifini çıkardılar
"Otomobilsiz gün"ün keyifini çıkardılar
Köpekler Paddle Board’da: Gemiyatağı Koyu’nda deniz keyfi!
Köpekler dalgaların üzerinde: İlgi odağı oldular!