Tahtalı’da kaçak depo yerle bir edildi

Kaynak: İHA
Tahtalı’da kaçak depo yerle bir edildi

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadele kapsamında Tahtalı Mahallesi'nde tarım alanı üzerine imara aykırı inşa edilen 800 metrekarelik depoyu tamamen yıktı.

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadele kapsamında Tahtalı Mahallesi'nde tarım alanı üzerine imara aykırı inşa edilen 800 metrekarelik depoyu tamamen yıktı.

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Özellikle tarım alanlarında imara aykırı inşa edilen yapılar teker teker yıkılıyor. Belediyeye bağlı ekipler, Tahtalı Mahallesi'nde 800 metrekarelik alan üzerine kurulu kaçak depoyu yerle bir etti.

Polis ve zabıta ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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