Tahtalı’da kaçak yapı yerle bir edildi

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor. Belediye ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Tahtalı Mahallesi'nde tespit edilen kaçak yapı yıkıldı.

POLİS VE ZABITA EŞLİĞİNDE YIKIM GERÇEKLEŞTİ

Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, polis ve zabıta ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Bin metrekarelik bir alana kurulu olan ve fabrika olarak kullanılan kaçak yapı, tamamen yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.