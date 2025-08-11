Tahtalı’da kaçak yapı yerle bir edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tahtalı’da kaçak yapı yerle bir edildi

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında Tahtalı Mahallesi'nde bulunan bin metrekarelik yapıyı yıktı.

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesini kararlılıkla devam ettiriyor. Belediye ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Tahtalı Mahallesi'nde tespit edilen kaçak yapı yıkıldı.

POLİS VE ZABITA EŞLİĞİNDE YIKIM GERÇEKLEŞTİ

Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, polis ve zabıta ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Bin metrekarelik bir alana kurulu olan ve fabrika olarak kullanılan kaçak yapı, tamamen yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.

Tahtalı’da kaçak yapı yerle bir edildi

Son Haberler
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 396 bin liraya geriledi (11 Ağustos 2025)
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 396 bin liraya geriledi (11 Ağustos 2025)
Aydın Germencik'te feci kaza! 3'ü ağır 8 işçi yaralandı
Aydın Germencik'te feci kaza! 3'ü ağır 8 işçi yaralandı
Kayserispor Nazon'a teşekkür etti
Kayserispor Nazon'a teşekkür etti
15 yaşındaki tetikçi başkan adayını öldürdü! Dünyayı sarsan suikast
15 yaşındaki tetikçi başkan adayını öldürdü! Dünyayı sarsan suikast
Kabine toplantısı başladı (11 Ağustos 2025)
Kabine toplantısı başladı