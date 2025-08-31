Tahterevalli kavgası kan dondurdu! Öfkeli babaya ev hapsi

Olay, 29 Ağustos'ta Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak'ta meydana geldi. Yusuf K., parkta oyun oynayan Ömer E. (8) ile Ömer Eymen I.'yı (6) darbedip yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası çevredekiler, Yusuf K.'yi çocuklardan uzaklaştırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından 2 çocuk ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan Ömer E.'nin sol omzunun alt kısmında kırık olduğu, hayati tehlikelerinin ise bulunmadığı öğrenildi.

'ANLIK SİNİRLE SALDIRDIM'

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Yusuf K.'yi gözaltına aldı. Yusuf K.'nin emniyetteki ifadesinde "Ben balkonda otururken, oğlumu tahterevallide oynadığı sırada 2 çocuk düşürdü. Ben de bir anlık sinirle parka giderek çocuklara saldırdım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yusuf K., bu sabah adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli ev hapsine çarptırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.