Takeoff öldü mü? Ünlü rapçi Takeoff kimdir?

Hiphop dünyası Migos grubundan gelen acı haberle sarsıldı. Grubun 3 rapçisinden biri olan Takeoff bir kumarhanede çıkan tartışma esnasında hayatını kaybetti.

Takeoff, Migos grubunun 3 rapçisinden sadece biriydi. Houston’da yer alan kumarhanede silahlı saldırıya uğrayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

TAKEOFF ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

1994 doğumlu olan Takeoff, Migos grubundan arkadaşı Quavo ile bir kumarhanede oyun oynarken çıkan tartışmada başına yakın bir bölgeden vuruldu ve olay yerinde can verdi.

TAKEOFF KİMDİR?

18 Haziran 1994 yılında Houston'da doğan ve gerçek adı Kirshnik Khari Ball olan Takeoff, müzik kariyerine 2008 yılında başladı.

Kendisi gibi rapçi arkadaşları Quavo ve Offset ile Migos grubunu oluşturan ve grupla birlikte toplam 5 stüdyo albümüne imza atan Takeoff, bunun yanı sıra Quavo ile solo olarak da 2 ayrı albüm yaptı.