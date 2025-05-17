Takı dükkanında hırsızlık yapanlar yakalandı

Kaynak: DHA
Takı dükkanında hırsızlık yapanlar yakalandı

Kayseri’de bir takı dükkanına giren 2 kişi gözlük çalarak iş yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri olay sonrası 2 şüpheliyi yakaladı.

Kayseri’de bir takı dükkanından hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi, gözaltına alındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada 'Takı dükkanından 1000 TL değerinde gözlük hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı' paylaşımına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin L.T. (20) ve Ş.N.S. (19) olduğunu belirledi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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