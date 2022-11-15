Drone'un gökyüzünden bıraktığı topu tek hamlede önüne indirdi. Takım arkadaşlarının bile ağzı açık kaldı

Paris Saint-Germain'in yıldızı, antrenmanda görsel bir şova imza attı. Neymar, 35 metre yükseklikten drone ile bırakılan topu harika bir şekilde kontrol etti.

Neymar'ın bu şovunun ardından arkadaşları, PSG yıldızının yanına geldi ve kutlama yaptı.

''BAŞKA BİR DÜNYA KUPASI OYNAYACAĞIMI SANMIYORUM''

Brezilyalı yıldız, geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Neymar, 2022 Dünya Kupası'nın kendisi için son Dünya Kupası olabileceğini şu sözlerle açıkladı:

"Babamla konuşuyorum, hep konuşuyoruz, her maçı son maçımmış gibi oynuyorum, çünkü yarın ne olacağını bilemezsiniz.

"Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum. Bunu garanti edemem. Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Sonuncusuymuş gibi oynayacağım.

"Belki bir tane daha oynarım, belki oynamam. Duruma göre değişir. Hoca değişikliği olacak ve o teknik direktörün benden hoşlanıp hoşlanmayacağını bilmiyorum."