Takım sahibi değişen Celtics’te yeni dönem nasıl olacak?

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Takım sahibi değişen Celtics’te yeni dönem nasıl olacak?

NBA tarihine geçen bedelle satılan Boston Celtics’te yeni dönemde yönetimin nasıl olacağı merak konusu oldu. Celtics’in basketbol operasyonlarının başında olan Brad Stevens büyük bir değişim beklemediğini söyledi.

NBA’de son şampiyon Boston Celtics’in sahibi değişti. Bill Chisholm liderliğindeki bir grup, önümüzdeki sezon itibarıyla takımın çoğunluk hissesini devralmaya hazırlanıyor. NBA tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan takım olan Celtics 6,1 milyar dolarlık rekor bedelle satıldı.

Boston Celtics'in basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens, takımın yeni yönetimi altında önemli değişiklikler beklemediğini belirtti. Stevens, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, satış sürecine doğrudan dahil olmadığını ancak gelişmelerden haberdar edildiğini söyledi.

Stevens, "Bu benim rolüm değil, dolayısıyla süreç boyunca herhangi bir fikir belirtmedim. Sonuçta, bu tamamen onların hakkı. Benim tek isteğim, burada alınacak kararlar hakkında zamanında bilgilendirilmekti." dedi.

Yeni yönetimle çalışmaya hazır olduğunu belirten Stevens, Chisholm ile birkaç hafta önce tanıştığını ve Celtics'e duyduğu ilgiyi net bir şekilde hissettiğini ifade ederek "Çeşitli yatırımcı grupları farklı önceliklere sahipti, ancak Bill'in Celtics'e olan sevgisi ve takıma verdiği değer çok açıktı. Bu gerçekten harika bir şey." şeklinde konuştu.

Satışın tamamlanmasının ardından Stevens, Chisholm ile Sacramento'da bir araya gelerek gelecek planlarını tartıştı.

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